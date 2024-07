EA Sports FC 25: Closed Beta - So bekommt ihr Codes und könnt schon früher losspielen

Das müsst ihr tun, um Beta-Codes für EA Sports FC 25 bekommen zu können.

Ein paar Monate müssen sich FIFA-Fans noch gedulden, ehe mit EA Sports FC 25 der neueste Ableger von EAs Fußballreihe erscheint. Allerdings gibt es traditionell auch immer die Möglichkeit, vorab schon reinzuspielen, nämlich über eine Closed Beta.

Entsprechend wird auch dieses Jahr wieder eine solche Beta erwartet – die dürfte aber wie immer nicht allen offen stehen. Wir fassen zusammen, wann es aller Wahrscheinlichkeit nach losgeht und wie ihr an die begehrten Beta-Codes kommen könnt.

EA Sports FC 25 Closed Beta: Wann geht es los?

Offiziell haben wir noch kein konkretes Releasedatum für die Closed Beta. Basierend auf der Beta vom letzten Jahr sollte es aber diesmal um den 8. August losgehen und bis Ende August dauern. Das deckt sich auch mit Leaks zum Spiel:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Da EA Sports FC 25 weiteren Leaks zufolge wie schon der Vorgänger Ende September erscheinen soll, würde sich das auch mit dem Beta-Zeitraum von EA FC 24 decken.

So bekommt ihr Closed Beta-Keys für EA FC 25

Ein Zugang zur Closed Beta von EA Sports FC 25 lässt sich leider nicht garantieren. Ihr könnt aber einige Schritte befolgen, um euren Chancen zu maximieren.

Loggt euch dafür zu allererst mit eurem EA-Account auf der offiziellen Webseite von ea.com ein. Klickt dann auf euer Account-Icon in der oberen rechten Ecke und geht zu den Account-Einstellungen. Hier passt ihr jetzt diese Einstellungen an:

Bei den E-Mail-Voreinstellungen stellt ihr beim Reiter Häufigkeit "jederzeit" ein.

stellt ihr beim Reiter Häufigkeit "jederzeit" ein. Fügt unter euren bevorzugten Spielen EA Sports FC-Titel hinzu und macht ein Häkchen bei der Box, die es EA erlaubt, euch jederzeit Benachrichtigungen zu schicken.

EA Sports FC-Titel hinzu und macht ein Häkchen bei der Box, die es EA erlaubt, euch jederzeit Benachrichtigungen zu schicken. Geht zum Electronic Arts Playtesting Tab und klickt hier auf "an EA Spieletests teilnehmen". Folgt den Anweisungen und füllt das entsprechende Formular aus.

Außerdem müsst ihr einige Bedingungen erfüllen, um an der Closed Beta teilnehmen zu können. So müsst ihr mindestens 18 Jahre alt sein, eine PS5 oder Xbox Series X/S besitzen und ein aktives PS Plus- oder Xbox Game Pass-Abo haben.

Können Beta-Codes übertragen werden?

Nein, traditionell sind die Beta-Codes an euren Account gebunden. Selbst wenn ihr Zugang zum Code einer anderen Person bekommt, könnt ihr ihn also nicht benutzen.

EA vergibt Codes aber traditionell in zwei Schüben, einmal zum Start der Beta und einmal etwa zur Halbzeit. Habt ihr also beim ersten Mal kein Glück, habt ihr später noch einmal die Chance.