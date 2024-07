EA Sports FC 25: Erscheint es auch für die Switch? Nintendo gibt deutlichen Hinweis

Sehen wir Erling Haaland und Co. auch in diesem Jahr in einem EA FC-Ableger auf der Switch? Es gibt einen deutlichen Hinweis.

Noch ist der nächste Teil von EAs Fußballserie EA Sports FC nicht offiziell enthüllt, lange dauert das allerdings nicht mehr. Denn für den heutigen Mittwoch wurde ein erster Trailer zum Spiel angekündigt, der uns wahrscheinlich auch verraten wird, mit welchen Neuerungen wir im neuen Teil rechnen können.

Ob dann auch verraten wird, auf welchen Plattformen EA Sports FC 25 erscheint, ist noch nicht bekannt. Versionen für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC dürften sicher sein, unsicher erscheinen dagegen noch Umsetzungen für die Last Gen-Konsolen Xbox One und PlayStation 4. Ebenfalls unklar war bislang, ob es eine Switch-Version geben wird.

Repost als deutlicher Hinweis auf Switch-Umsetzung

Allerdings gibt es jetzt einen sehr deutlichen Hinweis darauf, dass wir EA Sports FC 25 auch auf der Nintendo-Konsole spielen können. Den Hinweis dafür hat Nintendo selbst gegeben, oder besser der X/Twitter-Account von Nintendo of America.

Dieser repostete auf der Plattform nämlich die offizielle Bekanntgabe des Covers der Ultimate Edition von EA FC 25 und den Hinweis auf den bevorstehenden ersten Trailer. Es ist nur schwer vorstellbar, dass das bei einem Titel passieren würde, der nicht für das eigene System erscheint.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Eine wirkliche Überraschung wäre eine Umsetzung für die Switch nicht, schließlich gab es auch in den letzten Jahren stets Versionen für die Nintendo-Konsolen.

Diese waren allerdings ziemlich regelmäßig mittlere bis große Katastrophen, denn die sogenannten "Legacy Editions" waren im Vergleich zu allen anderen Versionen stets deutlich abgespeckt und teilweise nicht einmal mit den großen Neuerungen der jeweilis aktuellsten Version ausgestattet.

Das änderte sich erst im letzten Jahr, als EA FC 24 auf der Switch spürbar an die übrigen Varianten angeglichen wurde. Bleibt zu hoffen, dass dieser Kurs beim kommenden Ableger beibehalten wird. Eine offizielle Bestätigung für eine Switch-Version steht indes noch aus.

Alles, was ihr zum heutigen Reveal wissen müsst, lest ihr hier:

Seit letztem Jahr heißt EAs Fußballserie nicht mehr "FIFA" – aufgrund ausgelaufener Verträge mit dem Weltfußballverband. Abseits des Namens hat sich allerdings nicht sonderlich viel verändert, denn auch EA Sports FC ist eine Fußballsimulation mit etlichen lizenzierten Teams und vielen unterschiedlichen Modi wie dem beliebten Ultimate Team.

Wenn EA den neuen Teil heute enthüllt, wird möglicherweise auch das Release-Datum bekannt gegeben. Ein Leak von vor ein paar Wochen deutet auf Ende September hin – was wie eine Switch-Version keine wirkliche Überraschung wäre.