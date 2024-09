EA Sports FC 25 Early Access: Termin, Uhrzeit, Preload und alle weiteren Infos im Überblick

Wer will, kann schon am Freitag mit Jude Bellingham, Kylian Mbappé und Co. in EA Sports FC 25 loslegen.

Der Release von EA Sports FC 25 ist für den 27. September geplant, dann erscheint der Titel für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC. Wer will, muss allerdings nicht mehr bis zu diesem Datum warten, sondern kann schon deutlich früher loslegen.

Bereits in dieser Woche startet nämlich der Early Access für EA Sports FC 25. Für diesen müssen allerdings bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein.

Termin zum Early Access-Start von EA FC 25

Datum: 20. September 2024

20. September 2024 Uhrzeit: 00:00 Uhr deutscher Zeit

Nachteulen aufgepasst: Ihr könnt direkt zum Tageswechsel auf Freitag mit EA Sports FC 25 loslegen, wenn ihr wollt – gegen Mitternacht soll das Spiel jedenfalls freigeschaltet werden.

EA FC 25 Early Access - So könnt ihr teilnehmen

Falls ihr euch jetzt fragt, wie ihr den Early Access-Zugang für EA Sports FC 25 bekommen könnt, gibt es darauf zwei Antworten bzw. zwei Optionen:

Ultimate Edition: Wer die teuerste Edition (ca. 110 Euro) von EA FC 25 vorbestellt hat, erhält neben einigen weiteren Boni auch den früheren Zugang zum Spiel. Ab dem 20. September habt ihr zeitlich unbegrenzten Zugang. EA Play: Wer ein Abo für den EA-Spieleservice abschließt (ab 5,99 Euro pro Monat) kann EA Sports FC 25 ebenfalls ab dem 20. September spielen. Hier gibt es allerdings eine auf 10 Stunden festgesetzte zeitliche Limitierung.

Hinweis: EA Play ist auch im Xbox Game Pass Ultimate enthalten. Derzeit gibt es ein Angebot, das euch den Service 14 Tage für 1 Euro ausprobieren lässt. Für alle, die EA Sports FC 25 nicht länger als 10 Stunden spielen wollen bzw. sich nur einen ersten Eindruck verschaffen wollen, eine preiswerte Option.

Gibt es einen Preload? Ja, dieser ist bereits seit dem 12. September um 19:00 Uhr freigeschaltet. Die Downloadgrößen bewegen sich laut dem X/Twitter-Kanal EAFC25 News je nach Plattform im Bereich zwischen 40 und 50 GB.

Pünktlich zum Early Access starten übrigens auch die Web und Companion Apps für EA Sports FC 25. Mehr dazu lest ihr hier:

Demo und Co. - Weitere Infos zum Early Access von EA FC 25

Gibt es Einschränkungen beim Vorab-Zugriff? Nein – zumindest abseits des Zeitlimits, wenn ihr über EA Play spielt. Ihr bekommt Zugriff auf das komplette Spiel, könnt also sämtliche Neuerungen ausprobieren, darunter zum Beispiel die neue Rush-Spielvariante oder den überarbeiteten Karriere-Modus.

Wird es weitere Vorab-Zugangsmöglichkeiten geben – zum Beispiel in Form einer Demo? Zwar hat EA Sports eine Demo bislang nicht offiziell dementiert, wir gehen allerdings davon aus, dass es für EA Sports FC 25 keine Demo geben wird – wie auch schon Vorjahr für EA Sports FC 24. Abseits der oben genannten Möglichkeiten gibt es also voraussichtlich keine weiteren Optionen, den Titel vor dem offiziellen Release spielen zu können.