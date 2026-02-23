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Forza und Co brauchen mehr Konkurrenz!

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Forza und Co brauchen mehr Konkurrenz!

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Felix Rick, Dimitry Halley, Ann-Kathrin Kuhls
24.05.2026 | 11:30 Uhr

Forza Horizon 6 rast durch Japan und zementiert einmal mehr seinen Status: Es ist der unangefochtene König der Open-World-Racer. Doch wie gesund ist es eigentlich für ein Genre, wenn ein einzelnes Spiel ein absolutes Monopol besitzt? In dieser Folge GameStar Talk diskutieren Felix, Ann-Kathrin und Dimitry über das Phänomen der "Platzhirsche". Warum traut sich kaum noch ein anderes Studio, ein Open-World-Rennspiel zu entwickeln? Führt diese absolute Vormachtstellung zwangsläufig zum "FIFA-Syndrom", bei dem aus Angst vor der Community jede echte Innovation im Keim erstickt wird? Wir sprechen über den schmalen Grat zwischen Fan-Service und Stagnation, diskutieren den fiesen 120-Euro-Monetarisierungs-Trend und blicken zurück in die Spielegeschichte: Welche ehemals unantastbaren Könige – wie damals SimCity – haben sich durch Fehler und Arroganz letztlich selbst vom Thron gestoßen?

 

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Release: 19.05.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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