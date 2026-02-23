Forza und Co brauchen mehr Konkurrenz!

Forza Horizon 6 rast durch Japan und zementiert einmal mehr seinen Status: Es ist der unangefochtene König der Open-World-Racer. Doch wie gesund ist es eigentlich für ein Genre, wenn ein einzelnes Spiel ein absolutes Monopol besitzt? In dieser Folge GameStar Talk diskutieren Felix, Ann-Kathrin und Dimitry über das Phänomen der "Platzhirsche". Warum traut sich kaum noch ein anderes Studio, ein Open-World-Rennspiel zu entwickeln? Führt diese absolute Vormachtstellung zwangsläufig zum "FIFA-Syndrom", bei dem aus Angst vor der Community jede echte Innovation im Keim erstickt wird? Wir sprechen über den schmalen Grat zwischen Fan-Service und Stagnation, diskutieren den fiesen 120-Euro-Monetarisierungs-Trend und blicken zurück in die Spielegeschichte: Welche ehemals unantastbaren Könige – wie damals SimCity – haben sich durch Fehler und Arroganz letztlich selbst vom Thron gestoßen?

Das ist die Videoversion unseres GameStar Podcasts.

- Alle Folgen des GameStar Podcasts

- GameStar Podcast bei Apple Podcasts

- GameStar Podcast bei Spotify

- GameStar Podcast bei Podcast Addict

- GameStar Podcast im RSS Feed

Mehr Videotalks findet ihr auf bei GameStar Talk – auch auf Youtube.

Was ist GameStar Talk?

GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!