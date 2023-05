EA Sports FC statt FIFA 24: Alles, was wir zum FIFA-Nachfolger bereits wissen

Hier erfahrt ihr alles Wichtige über EA Sports FC, den FIFA 23-Nachfolger von EA Sports.

EA hat im vergangenen Jahr die Partnerschaft mit der FIFA beendet und wird sein diesjähriges Fußballspiel dementsprechend nicht unter dem Namen FIFA 24, sondern unter dem Titel EA Sports FC veröffentlichen. Zwar will EA Sports erst im Juli diesen Jahres Schritt für Schritt alle Inhalte und neuen Features enthüllen, welche Punkte aber schon jetzt bekannt sind, das wollen wir euch hier im Artikel verraten.

Disclaimer: Wir werden den Artikel aktualisieren, sobald uns neue Informationen erreichen.

Der Release: Wann erscheint EA Sports FC?

Ein konkretes Release-Datum gibt es zwar aktuell noch nicht, blicken wir jedoch auf die vergangenen Jahre, können wir euch bereits eine sehr genaue Einschätzung geben.

Sollte alles beim Alten bleiben, wird EA Sports FC im Zeitraum Ende September 2023 bis Anfang Oktober 2023 veröffentlicht.

Wahrscheinlich ist auch, dass ihr dank EAs Early Access-Programm drei Tage früher starten könnt, wenn ihr die Ultimate Edition vorbestellt. Oder ihr seid im Besitz eines EA Play-Abos und könnt vorab zehn Stunden bis zum offiziellen Release spielen.

Plattformen: Erscheint EA Sports FC auf meiner Konsole?

Ob EA Sports FC ausschließlich für PC und die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S erscheint oder auch die Last-Gen samt Nintendo Switch weiter unterstützt wird, ist aktuell noch unklar.

Aber! Schauen wir uns an wie lange EA Sports die PS3- und Xbox 360-Ära supportet hat – nämlich bis einschließlich FIFA 19 – dann würde es uns mit Blick auf die enorm große Spielerschaft auf PS4 und Xbox One stark wundern, sollte der Generationen-Cut bereits so früh erfolgen.

Bestätigte Ligen und Teams

Hattet ihr die Befürchtung, dass sich das Ende der FIFA-Partnerschaft auch auf enthaltene Ligen und Teams auswirkt, so können wir euch beruhigen. Bereits bestätigt sind mindestens 30 Ligen mit über 700 Teams und 19.000 lizensierten Spielerinnen und Spielern.

Die größten Ligen sind mit dabei: Bereits jetzt wissen wir, dass die wichtigsten europäischen Ligen und Pokal-Wettwerbe vertreten sind. Darunter die deutsche Fußball Bundesliga, die englische Premier League, die spanische LaLiga, die französische Ligue 1 oder auch die italienische Serie A. Gleiches gilt für nicht-europäische Ligen wie beispielsweise die MLS, K-League oder auch die Chinese Super League.

Diese Top-Teams sind bestätigt: Einige Vereine haben bereits ihre Partnerschaft mit EA bekanntgegeben. Darunter Borussia Dortmund, Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspurs und Juventus Turin.

Mit der US-amerikanischen Liga ist bereits eine weitere Frauenliga für EA Sports FC bestätigt.

Bestätigte Frauen-Wettbewerbe

Gleich FIFA 23, sind bislang die englische und französische Liga, sowie die Champions League der Frauen offiziell bestätigt. Auch wird erstmals die US-amerikanische National Women's Soccer League vertreten sein.

Ultimate Team, Karriere und mehr: Diese Modi sind mit dabei

Alle bekannten Modi aus FIFA 23 werdet ihr auch im neuen Spiel vorfinden, das hat EA bereits offiziell bestätigt. Darunter:

Ultimate Team

Karrieremodus

Pro Clubs

VOLTA Football

Konkretes zu den einzelnen Modi samt allen Neuerungen werden wir ab Juli 2023 erfahren. Für gewöhnlich werden nach einer ersten Ankündigung alle großen Säulen der Fußball-Simulation bis in den August hinein einzeln präsentiert. Auf GamePro halten wir euch natürlich stets auf dem Laufenden.

Aus der FUT-Gerüchteküche Icons sind dank Leak schon bekannt - diese Spieler sind wohl dabei von Eleen Reinke

Neues EA Sports FC-Logo: Was es bedeutet

Die erste neue Ankündigung zu EA Sports FC war in diesem Jahr übrigens nicht die alljährliche Bekanntgabe der Coverstars, sondern des neuen Logos, das ihr euch hier anschauen könnt:

Das neue Design könnte euch übrigens bekannt vorkommen, schließlich ist es eine direkte Anspielung auf das bekannte Dreieck-Symbol, das im Spiel über dem Kopf des angewählten Profis erscheint. Laut EA Sports soll das Dreieck aber auch für Passtechniken und Standardsituationen stehen.

EA Sports zeigt sich selbstbewusst

Abschließend sei noch einmal festgehalten, dass EA Sports in diesem Jahr eine Fortsetzung ihrer einstigen FIFA-Reihe anstrebt, wie ihr sie vom Ausmaß her aus den vergangenen Jahren gewohnt seid. Ihr müsst nach Ende der FIFA-Partnerschaft also kein abgespecktes Spiel erwarten – es sei denn, ihr wollt EA Sports FC auf der Nintendo Switch zocken.

In einem aktuellen Interview mit The Mirrror spricht EA Sports-Vizepräsident David Jackson von "riesigem Selbstvertrauen" in die eigene Marke und nennt zwei Säulen, die für den kommenden Ableger essentiell sind: Authentizität und Innovation.

So sollt ihr nicht nur ein Spiel bekommen, das die Realität des Fußballs samt vielen echten Ligen, Teams, Spieler*innen etc. bestmöglich darstellt, sondern auch einen Ableger, der "neue, fesselnde Erfahrungen" bietet. Ab Juli werden wir erfahren, welche das sind.

Was meint ihr: Bleibt inhaltlich größtenteils alles beim Alten oder wird EA den Umbruch nutzen, um versprochene echte Innovationen Modi-übergreifend einzuführen?