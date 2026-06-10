EA FC 26 sagt jetzt schon den Fußballweltmeister 2026 voraus - und lag auch bei den letzten 4 WMs richtig

Wir Deutschland Weltmeister 2026? Laut EA nicht.

Wer wird der neue Fußballweltmeister? Diese Frage können wir am 19. Juli beantworten, wenn das große Finale der FIFA WM 2026 stattfindet. Vor dem Startschuss des Turniers hat EA mit FC 26 schon einmal den Ball geschnappt und die WM 2026 traditionell simuliert.



Und bevor wir euch jetzt das Gewinner-Team dieser Simulation verraten, müssen wir euch einen harten Fakt auf den Tisch knallen: Denn tatsächlich lag EA mit seinen vorhergesagten Weltmeistern bereits viermal in Folge richtig!

Fußballweltmeister 2026 wird laut EA Sportfs FC 26...?

5:53 EA Sports FC 26: Ultimate Team-Übersichtsvideo zeigt die wichtigsten Neuerungen

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Laut EA können wir uns also schon einmal darauf einstellen, dass keine geringere Fußballnation als – tadaaaaaa – Spanien die Weltmeisterschaft 2026 gewinnt.

Dies teilte das Unternehmen vor wenigen Tagen auf dem offiziellen X-Account von EA Sports FC 26:

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Leider veröffentlichte EA nicht den kompletten Turnierbaum nach der Simulation, sodass wir leider nicht nachvollziehen können, gegen welche Nation sich Spanien im Finale durchsetzen konnte.

Auch wie weit Deutschland gekommen ist, wissen wir nicht. Haben es Woltemade, Musiala, Neuer und Co. vielleicht sogar ins Finale geschafft und mussten sich gegen Cucurella, Pedri und Lamine Yamal geschlagen geben?

Wie bereits erwähnt lag EA in der Vergangenheit bereits viermal richtig, wenn's um die Vorhersage des WM-Siegers ging: 2010 sagte EA im offiziellen Spiel zur Weltmeisterschaft in Südafrika Spanien als Gewinner voraus.

Auch 2014 lag man richtig: Damals krönte EA Deutschland als Sieger, das sich in der damaligen Simulation gegen Brasilien durchsetzte (Fans wissen natürlich, das wir die Seleção schon vorher mit einem knackigen 7:1 im Halbfinale rausgekegelt haben). Tja, und auch 2018 (Frankreich) sowie 2022 (Argentinien) lag EA richtig. Wird's also der fünfte Treffer in Folge?

"WM-Modus" für EA Sports FC 26 jetzt verfügbar

Natürlich könnt auch ihr die Weltmeisterschaft in EA FC 26 nachspielen. Aus Lizenz-Gründen hat die EA-Fußballsimulation zwar keinen traditionellen WM-Modus bekommen, dafür aber das sogenannte "The World's Update", das quasi das Gleiche in grün ist. Das Update ist seit dem 28. Mai 2026 für EA FC 26 erhältlich.

Mehr zum Thema WM-Modus für EA Sports FC 26 enthüllt: Alle 53 lizenzierten Nationen und wie das Turnier abläuft von Dennis Müller

Dabei bastelt ihr euch einen eigenen Turnierbaum aus 53 lizensierten Nationalmannschaften, von denen 41 auch an der realen WM teilnehmen, und spielt euch an die Weltspitze. Alle großen Teams, darunter Deutschland, Spanien, Frankreich, Brasilien, Portugal oder Argentinien sind natürlich dabei.

FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 - Start am 11. Juni

Morgen geht's dann endlich mit der richtigen Weltmeisterschaft los. Mexiko trifft als einer der drei Gastgeber im Eröffnungsspiel auf Südafrika (ab 21 Uhr deutscher Zeit beim ZDF).

Das erste Deutschland-Spiel der WM 2026 findet am Sonntag, dem 14. Juni um 19 Uhr statt (zu sehen bei der ARD). Unsere Elf trifft dabei auf Curaçao aka das kleinste Land, das sich jemals für eine Fußball-WM qualifizieren konnte.

Das Finale der WM 2026 findet am 19. Juli 2026 um 19 Uhr statt.

Was ist euer Tipp? Wer gewinnt die Weltmeisterschaft 2026?