CoD Vanguard: Dem Zombie-Modus fehlen einige Inhalte zum Launch

Natürlich kommt auch Call of Duty Vanguard wieder mit einem Zombie-Modus, allerdings ist in diesem Jahr einiges anders. Nicht nur, dass es diesmal keine Runden gibt, bei Release fehlen außerdem die Hauptquest und die bekannten Easter Eggs. Wer hofft, dass diese relativ zügig von den Entwicklern nachgeliefert werden, könnte enttäuscht werden.

Wenige Zombie-Inhalte zum Launch

In einem Blog-Post gewährt uns Treyarch noch einmal einen tiefen Einblick in den Zombie-Modus von Vanguard. Die schlechte Nachricht: Die Karte „Der Anfang“ wird vorerst ohne eine Hauptquest auskommen müssen. Da die Geschichte in Zombies auf den vorhergehenden CoD-Ablegern beruht – Vanguard erzählt die Vorgeschichte zu Cold War –, warten vermutlich einige Fans darauf, die Story um die Dämonen aus dem Dark Äther weiterzuspielen.

Wann werden die Inhalte nachgeliefert? Season 1 von CoD Vanguard startet am 2. Dezember 2021. Allerdings wird die Zombies-Geschichte auch dann nicht fortgeführt. Stattdessen wird es wohl erst mit Season 2 soweit sein. Freunde der Easter Eggs müssen sich also auf eine lange Wartezeit gefasst machen.

Alle Informationen zum Zombie-Modus in Vanguard findet ihr hier:

Das sagen die Entwickler: In einem Interview mit Gamespot äußerte sich Treyarch zu dem fehlenden Content. Sie wollen uns Zeit geben, all die neuen Charaktere und die neue Spielwelt zu „verdauen“. Wenn die Hauptquest erscheint, soll sie zugänglicher werden als in vorhergehenden Teilen, so dass sie von jedem erledigt werden kann.

Und hier noch der offizielle Trailer zum Zombie-Modus:

Weitere aktuelle News zu CoD Vanguard:

Vanguard erscheint noch in dieser Woche

Call of Duty Vanguard erscheint bereits in zwei Tagen, am 5. November 2021, für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC. Wenn ihr pünktlich loslegen wollt, solltet ihr euch das Spiel bereits im Voraus herunterladen. Der Preload steht schon ab Donnerstag bereit. Alle Informationen hierzu findet ihr im separaten Artikel.

Freut ihr euch auf Vanguard, und stört euch die Limitierung des Zombie-Modus?