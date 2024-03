Elden Ring: Die besten Inhalte, die nach Release dazukamen - Diese Highlights habt ihr vielleicht bisher verpasst

Dank eines Updates bekamen Storylines eine sinnvolle Ergänzung. Einen ganz neuen NPC gab es auch.

Mit Shadow of the Erdtree bekommt Elden Ring im Juni die erste große Story-Erweiterung. Der kostenpflichtige DLC bringt aber nicht zum ersten Mal neue Inhalte in das Open World-Epos. Schon im Laufe der Monate nach Release wurden mit Updates spannende Neuerungen implementiert.

Falls ihr das Souls-Spiel nur direkt zu Release gezockt habt, habt ihr also einige Ergänzungen verpasst. Wir verraten euch, was ihr unbedingt nachholen solltet; gerade falls ihr für das Add-on jetzt noch mal einen neuen Durchlauf startet.

Das sind die besten neuen Inhalte, die erst nach Release kamen

Zu den neu hinzugefügten Ergänzungen gehören erweiterte Questlines, ein ganz neuer NPC und eine große Multiplayer-Erweiterung. Wart ihr zum Zeitpunkt der Quest-Updates schon zu weit fortgeschritten im Spiel, ist es gut möglich, dass ihr die Missionen nicht mehr mit ihren neu ergänzten Enden abschließen konntet.

Wir wollen euch den Verlauf und neuen Ausgang der Quests nicht spoilern, aber falls ihr Sorgen habt, einen Fehler zu machen, findet ihr alle einzelnen Schritte in den entsprechenden Wikis.

Neues Gefäßkind und Diallos-Erweiterung

Kriegergefäß Alexander war bereits vor Release der Star von Elden Ring – allein durch seine Trailer-Auftritte. Mit Update 1.03 fügte FromSoftware dem Spiel aber rund einen Monat nach Release noch eine Mini-Version des NPCs hinzu, nämlich das Gefäßkind.

Ihr findet den kleinen Racker in Gefäßburg, einem Ort in Liurnia, der zuvor gänzlich leer und unbelebt wirkte. Um dorthin zu gelangen, startet ihr am besten bei der Hütte des Künstlers im Osten des Gebietes, reitet von dort aus nach Süden und springt dann nach dem Turm links am Hang bis ganz nach unten. Dazu nutzt ihr die Grabsteine.

Das Ganze lohnt sich, da das Gefäßkind eine eigene Questline mitbringt. In dieser ist übrigens auch Diallos verstrickt, ein Charakter, den ihr zum ersten Mal an der Tafel der Gnade trefft. Seine Geschichte wirkte vor dem Update merkwürdig unfertig.

Nepheli Loux- und Kenneth Haight-Erweiterung

Damit kommen wir zu zwei weiteren NPCs, die zwar Interessantes zu erzählen hatten, deren Storys sich aber zunächst unbefriedigend und nicht abgeschlossen anfühlten: die Kämpferin Nepheli Loux und Schlossherr Kenneth Haight, die ihr beide direkt im Startgebiet Limgrave antreffen könnt.

Seit Update 1.03 verlaufen auch ihre Geschichten nicht mehr im Sand, zumindest, falls ihr es schafft, ihre Questlines richtig zu Ende zu bringen. Dafür solltet ihr möglichst mit allen NPCs sprechen und genau zuhören, was sie euch mitteilen.

Kenneth Haight trefft ihr zum ersten Mal im Nordosten von Limgrave. Er steht auf einem großen Ruinentrümmerteil, von dem aus ihr ihn schon von Weitem rufen hören könnt. Nepheli trefft ihr in Schloss Sturmschleier in einem Nebenraum kurz vor dem Godrick-Bosskampf.

Patches-Erweiterung

Auch dem wohl legendärsten FromSoftware-NPC wurde mit einem Patch ein erweitertes Quest-Ende spendiert. Die Erweiterung fällt aber im Vergleich zu den anderen genannten relativ knapp aus. Es geht (passenderweise) um Patches, den From-Veteran*innen bereits aus anderen Souls-Titeln kennen.

In Elden Ring trefft ihr ihn zum ersten Mal in der Trübflusshöhle in Limgrave. Die Mission des notorischen Betrügers endete bisher in der Schattenburg auf dem Altus-Plateau, Richtung Gelmir. Mit Update 1.04 wurde aber im April noch ein weiterer Schritt hinzugefügt. Ihr könnt Patches nun noch mal an einem anderen Ort finden und eine Geste von ihm erhalten.

PvP-Elemente in Souls-Spielen sind seit jeher Geschmackssache und sicher nicht für alle Fans ein Highlight. Gerade auch bei den Kolosseums-Kämpfen in Elden Ring scheiden sich die Geister, wie ihr Reddit-Beiträgen wie diesem entnehmen könnt.

In jedem Fall sind die Arena-Gefechte, die erst im Dezember 2022 ergänzt wurden, eine große Neuerung, die ihr euch zumindest mal anschauen solltet. Wir haben das neue Feature gleich zum Release des Updates ausprobiert und fanden das Chaos aus Flächenzaubern damals zumindest für kurze Zeit richtig amüsant.

Bereits lange bevor der Patch erschien, wurde viel über diese Erweiterung spekuliert. Schließlich waren die anfangs verschlossenen Kolosseums-Gebäude zu auffällig und auch in den Spieldaten verbargen sich Hinweise. Ihr habt die Möglichkeit, an unterschiedlichen Modi teilzunehmen, beispielsweise Duell (zwei Personen kämpfen, bis eine besiegt ist) oder Schlachten mit einer größeren Zahl von Teilnehmer*innen.

Ihr findet je ein Kolosseum in Limgrave, Leyndell und Caelid.

Habt ihr Elden Ring direkt zu Release gezockt und gibt es noch Neuerungen, die ihr jetzt nachholen wollt? Habt ihr noch eigene Tipps beizusteuern?