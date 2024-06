Elden Ring-DLC ist so schwer, dass Spieler sogar das letzte Hilfsmittel aus ihrem Inventar nutzen

Helfen uns Runenbögen, besser durch den DLC zu kommen? Naja ...

Elden Ring: Shadow of the Erdtree ist schwer – sogar so schwer, dass sich einige Fans momentan darüber beschweren, dass er zu anspruchsvoll sei. Kein Wunder also, dass den meisten jedes Mittel recht ist, um im DLC zu bestehen.

Auf der Suche nach zusätzlichen Stärkungen sind einige Spielende jetzt ausgerechnet auf ein altbekanntes Item aus dem Hauptspiel gestoßen und mussten dabei tief in die verstaubten Teile des eigenen Inventars greifen.

'Ich wusste, dass ich sie aus einem bestimmten Grund aufbewahrt habe'

Darum geht’s: Auf Reddit teilt User*in oarndj einen Beitrag und erinnert uns mit einem zwinkernden Auge an die Runenbögen. Bereits im Hauptspiel konnten wir diese gelegentlich in der Spielwelt finden.

Die Items erlauben es uns, die starken Effekte der großen Runen besiegter Bosse zu aktivieren. Besiegen wir zum Beispiel Godrick im ersten großen Legacy-Dungeon, überlässt er uns seine große Rune mit dem Effekt, all unsere Attribute zu erhöhen. Ein starker Bonus, keine Frage.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Problem an der Sache: Wir müssen den Effekt nach jedem Tod erneut mit einem weiteren Runenbogen aktivieren, was insbesondere bei fordernden Bosskämpfen natürlich häufig passiert. Demzufolge dürfte die Anzahl der Bögen auch ziemlich schnell schrumpfen, so auch bei User*in Clean-Island:

“Ich habe den DLC mit 190 Bögen begonnen und hab jetzt noch noch 25”

Dabei bringt uns die Menge von 190 Bögen bereits zum Staunen. Für alle, die regelmäßig im Multiplayer spielen, ist das sehr wahrscheinlich weniger überraschend, denn dort kommen wir sehr häufig an neue Runenbögen.

Zum Thema Schwierigkeitsgrad haben wir aktuell auch eine Umfrage auf GamePro.de:

Eine richtig große Hilfe sind die Items – vor allem wenn ihr ausschließlich im Singleplayer spielt - daher wahrscheinlich eher nicht. Wollt ihr die Hilfe trotzdem einmal ausprobieren, müsst ihr die entsprechende Rune an einem Ort der Gnade ausrüsten und im Anschluss einen Runenbogen benutzen. Danach gilt der Buff bis zum nächsten Tod.

Ihr braucht Hilfe, um seltener ins Gras zu beißen? Dann hier entlang:

Zum Glück bietet uns Elden Ring noch allerhand andere Hilfsmittel, wie die Geisteraschen und hilfsbereite NPCs, die uns in manchen Kämpfen unter die Arme greifen. Davon ab gehört das Sterben bei Souls-Spielen ja auch irgendwie dazu, oder nicht?

Wie schaut es bei euch aus? Kommt ihr gut durch den DLC und welche Hilfsmittel benutzt ihr? Benutzt ihr Runenbögen vor schwierigen Kämpfen oder haltet ihr das für Verschwendung? Verratet es uns in den Kommentaren!