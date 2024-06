Elden Ring-DLC: Ignoriert die NPCs in Shadow of the Erdtree nicht - sonst könntet ihr euer blaues Wunder erleben!

Leda wurde bereits vor Release des DLCs gezeigt, jetzt wissen wir, dass sie Miquellas Gefolgsleute anführt.

Wer bereits ein paar FromSoftware-Spiele gezockt hat, weiß genau: Zu verstehen, was die schrulligen Figuren, die uns da begegnen, eigentlich von uns wollen, ist mindestens genauso schwierig wie die härtesten Bosskämpfe. Um ihre Hintergrundgeschichten zu durchschauen, müssen wir uns außerdem oft ganz schön tief in die Lore eingraben.

Folglich lassen viele Fans NPCs in Souls-Spielen generell eher linksliegen und prügeln sich stattdessen von Boss zu Boss durch. In Shadow of the Erdtree lohnt es sich aber ganz besonders, von dieser Gewohnheit abzuweichen und die Wünsche der Charaktere zu erfüllen. Wir verraten euch im ersten Abschnitt spoilerfrei mehr und verstecken genauere Infos unter einer Spoilerklappe.

Ihr solltet Miquellas Gefolgsleuten im Elden Ring-DLC gut zuhören

In Shadow of the Erdtree trefft ihr auf zwei "Arten" von NPCs: Die einen findet ihr hier und da in der Welt verstreut und sie bringen ihre ganz eigenen kleinen Geschichten mit.

Daneben gibt es aber auch noch die Gruppe von Miquellas treuen Gefolgsleuten, die sich gerne um die Kreuze scharen, die er im Reich der Schatten zurückgelassen hat. Den ersten von ihnen begegnet ihr bereits kurz hinter dem DLC-Eingang an einem dieser markant leuchtenden Punkte, manche sind aber auch etwas schwieriger zu finden.

Zu diesem Trupp gehören Leda, Moore, der Hornherold, Dane, Thiollier, Ansbach und Freya. Diese Personen spielen in der Hauptstory des DLCs eine wichtige Rolle und ihr trefft sie immer wieder entlang der dafür nötigen Route, auf der ihr von den Graces mit den wegweisenden Leuchtlinien geleitet werdet.

Wir empfehlen euch, die Hauptgeschichte auf diesem Pfad nicht zu schnell voranzutreiben, weil ihr euch sonst manche Optionen bei den Quests verbauen könnt. Sprecht stattdessen bei jeder Gelegenheit mit den Figuren, hört ihnen zu und schaut euch die Notizen, die ihr von ihnen bekommt genau an, um anschließend ihren Anweisungen zu folgen, wofür ihr die Gebiete genauer erkunden müsst.

Schon allein für Geschichte und Atmosphäre ist es ein Zugewinn, wenn ihr möglichst viel mit ihnen interagiert. Aber das ist nicht der einzige Grund.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler, wobei wir versuchen, so wenig Details wie möglich zu verraten. Vor dem letzten Bosskampf des DLCs kommt es zu einer Gegenüberstellung zwischen euch und Miquellas Gefolgsleuten, angeführt von Leda. Habt ihr diese NPCs ignoriert oder ihre Questlines "verbockt", dann wenden sie sich gemeinsam gegen euch und prügeln in einem Kampf auf euch ein. Sie spawnen dabei nicht alle gleichzeitig, lassen euch aber auch nicht unbedingt genug Zeit, um erst einen Gegner zu besiegen, bevor der nächste erscheint. Ihr habt es also unter Umständen mit mehreren flinken Feinden gleichzeitig zu tun. Löst ihr dagegen einige Missionen zur Zufriedenheit der Charaktere können sich diese während des Kampfes entweder auf eure Seite stellen oder gar nicht daran teilnehmen, sodass ihr zumindest weniger Gegner habt. Bei manchen Figuren scheint es aber nach unserem aktuellen Kenntnis-Stand unmöglich zu sein, sie davon abzubringen, auf euch einzuprügeln. Was, wenn ihr euch bereits alle NPC-Quests verbaut habt und zu weit fortgeschritten seid? Nach aktuellen Informationen lässt sich das leider nicht rückgängig machen. Habt ihr Probleme mit dem Kampf, empfehlen wir euch, erst mal weiter zu erkunden und Scadu-Fragmente sowie verehrte Geisterasche zu suchen, um euch zu stärken. Bei uns findet ihr Guides für alle dieser Items. So sieht es beim letzten Boss aus: Nach dem Kampf wartet das große Finale und auch hier können euch NPCs unterstützen, falls ihr deren Questlines absolviert habt, allerdings könnt ihr leider nicht den ganzen Trupp zur Belohnung mitnehmen, sondern immer nur einen Helfer. Wer das ist, variiert aber, je nach euren Handlungen.

3:16 Shadow of the Erdtree - Elden Ring DLC-Launch Trailer zeigt jede Menge Settings, Figuren und Feinde

Auch die anderen Quests sind empfehlenswert

Wir können euch aber auch nur dazu raten, den Quests der anderen NPCs zu folgen, die nicht direkt zu Miquellas Gefolge gehören, denn auch sie bringen spannende Geschichten, gute Belohnungen und eigene Bosskämpfe mit.

GameStar-Kolleg*innen arbeiten an einem Guide, der euch dabei weiterhelfen sollte, dieser befindet sich allerdings aktuell noch im Aufbau:

Oft ist es allerdings gar nicht so einfach, nachzuvollziehen, was in einer Situation die richtige Antwort ist oder wohin euch eine Figur schicken will. Gerade falls ihr Karten von den Personen erhaltet, müsst ihr sie euch ganz genau anschauen und mit auffälligen Punkten auf der Map vergleichen. Falls ihr wirklich gar nichts verpassen und alle Quests erfolgreich absoliveren wollt, spielt ihr am besten mit Guides.

Habt ihr bei FromSoftware-Spielen NPC Quests bisher ignoriert und was habt ihr bei Shadow of the Erdtree vor?