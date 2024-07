Die Jump Pads im Elden Ring-DLC könnt ihr mit einem simplen Trick freischalten, ganz ohne nervige Sucherei nach dem eigentlichen Aktivierungspunkt

Wer keine Lust hat, zu suchen, sollte diesen Trick unbedingt kennen.

Schon im Elden Ring-Hauptspiel sind die Geisterquellen, die uns mit Torrent an Orte hoch über unseren Köpfen tragen, unverzichtbar. Das ändert sich auch in Shadow of the Erdtree nicht, nur dass manche dieser "Jump Pads" erst mal versiegelt und nicht nutzbar sind, wenn wir sie erreichen.

Dann heißt es: Erst mal auf die Suche nach dem zugehörigen Steinhaufen machen, über den wir den nützlichen Luftstrom aktivieren können – und manchmal sind diese Punkte gar nicht so einfach zu finden oder ganz schön leicht zu übersehen. Ein simpler Trick macht die Sucherei aber komplett überflüssig.

Mit diesem Trick entsiegelt ihr Geisterquellen (Spiritsprings) ohne die Steinhaufen

Der Trick basiert – mal wieder – auf Margits und Mohgs Kette: Zwei Items, die eigentlich für einen ganz anderen Einsatz gedacht sind, für die aber auch im Hauptspiel schon weitere Verwendungszwecke gefunden wurden.

Habt ihr einen der beiden Gegenstände, müsst ihr ihn lediglich bei den Verbrauchs-Items ausrüsten und neben der versiegelten Geisterquelle benutzen. Euer Charakter knallt es dann auf den Boden, was dafür sorgt, dass das Jump Pad direkt entsiegelt ist und ihr es nutzen könnt. Damit könnt ihr es euch sparen, den Steinhaufen zu suchen und auf diesen einzuschlagen.

Wir haben den Trick nach Patch 1.12.3 für euch getestet und können bestätigen, dass er immer noch funktioniert.

Was hat es mit dem Item auf sich und wo ist es zu finden?

Eigentlich handelt es sich bei den Gegenständen um eine Art Spezialwaffe für die Omen-Bosse Margit, Morgott und Mohg. Werden sie im Kampf auf den Boden geknallt, werden die Gegner damit für ganz kurze Zeit "angekettet", also gestaggert. Dann können wir ihnen einfacher zusetzen.

3:54 Neuer Elden Ring-Trailer fasst zusammen, was bis zum Shadow of the Erdtree-DLC passiert ist

Margits Kette könnt ihr bei Patches in der Trübflusshöhle gleich am Anfang des Spiels in Limgrave kaufen. Damit er zum Händler wird, müsst ihr ihn allerdings erst mal bekämpfen.

Mohgs Kette findet ihr dagegen erst im Untergrund der Hauptstadt Leyndell, genauer gesagt im unterirdischen Reservat der Scham, wo zwei zu groß geratene Schalentiere darauf aufpassen.

Habt ihr Margits oder Mohgs Kette bereits im Gepäck und kanntet ihr diesen Trick schon?