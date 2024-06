Elden Ring: Midra, Herr der rasenden Flamme - So findet und besiegt ihr den optionalen Boss im DLC

Wir wissen nicht, was Midra so wütend macht, tippen aber auf seinen Friseur.

In Shadow of the Erdtree gibt es viele optionale Gebiete, die ihr nie betreten werdet, wenn ihr nur der Hauptgeschichte folgt. Eines davon ist der Abgrundwald, in dem sich ein äußerst interessanter Charakter versteckt. Midra, Herr der rasenden Flamme, ist Anführer des Kults, der sich dem Wahnsinn verschrieben hat und dessen Jünger ihr auch schon in Elden Ring getroffen habt.

So erreicht ihr Midra

Schon der Weg in den Abgrundwald ist abenteuerlich. Am einfachsten erreicht ihr ihn über den Schattenbergfried und einen versteckten Sarg.

Wie genau das funktioniert, erklären wir euch hier:

Habt ihr das Kartenfragment bei der Kirche eingesammelt, dann müsst ihr leider genau auf die andere Seite des Waldes, wo es sich gelohnt hat, wenn ihr einmal in eurem Leben ein Metal Gear Spiel gespielt habt. Ihr müsst nämlich schleichen.

Zum westlichen Teil des Waldes müsst ihr schleichen.

Habt ihr den westlichen Teil des Waldes erreicht, dann lauft nach Süden und ihr findet Midras Kirche. Der Weg durch die Kirche selbst ist recht linear. Betätigt die Hebel und folgt den Wegen, die sie öffnen. Macht dies so lange, bis ihr die Gnade “Kammer im ersten Stock” erreicht und rüstet euch zum Kampf.

Midra, Herr der rasenden Flamme

Grundsätzlich empfehlen wir euch, wie bei allen Bossen, mit denen ihr Probleme habt, nach Möglichkeit alle Scadubaum-Fragmente und Verehrten Geisterasche zu sammeln. Nutzt außerdem die Imitatorträne, die immer noch die nützlichste Beschwörung ist.

Wie ihr an die wichtigen Items kommt, erfahrt ihr hier:

Hilfreiche Waffen und Zauber

Bei Waffen solltet ihr vor allem auf Statuseffekte achten. Bosse in Shadow of the Erdtree haben riesige Lebensbalken. Daher empfehlen wir euch entweder Waffen bzw. Zauber, die Eis- oder Blutungsschaden verursachen. Beide Schadensarten fügen prozentualen Schaden zu, was sich stärker auswirkt, je mehr Leben Bosse haben.

Kampf

Midras Attacken wirken wild und unvorhersehbar, hängen aber stark davon ab, wie weit ihr von ihm entfernt seid. Bleibt entweder komplett in seiner Nähe, oder auf weitem Abstand. Wenn ihr irgendwo dazwischen steht, variieren die Attacken zu stark und Midra mischt noch einige Flächengriffe hinzu.

Frost zieht nicht nur viel Leben ab, sondern verlangsamt auch die Angriffe von Bossen.

Im Nahkampf nutzt Midra oft einen Doppelwirbel, gefolgt von einem Dreifachwirbel. Rollt durch den ersten Angriff und dann sofort wieder. Wartet kurz, bis er ausholt und rollt dann direkt drei mal.

Außerdem nutzt er zwei Arten von Dreifachcombos. Holt Midra weit aus, dann kommt der letzte Schlag in selber Geschwindigkeit. Sind es zwei schnelle Schläge, dann kommt mit Verzögerung ein Ansturm, bei dem er Flammen hinter sich herzieht. Hin und wieder explodiert auch Midras Kopf, rollt dann schnell hinter ihn.

Steigt Midra auf, dann wartet, bis er die maximale Höhe erreicht hat und lauft. Nur mit genug Abstand, werdet ihr nicht getroffen. Nun startet Phase 2.

Midra in Phase 2 bekämpfen

Nun mischt er auch kürzere Combos zwischen seine Angriffe. Entweder ein doppelter Schlag mit dem Schwert oder mit seinem Arm. Macht euch außerdem bereit zu rennen, wenn sich eine Flammenkugel aus seinem Kopf löst. Geht dann auf Abstand. Macht dasselbe bei seinem Sprungangriff.

Versucht auch einmal die normalen Schwerthiebe zu parieren, wenn ihr mit dem Rhythmus des Kampfes besser vertraut seid. Wenn ihr euch daran haltet und immer in Midras Nähe bleibt, dann werden seine Angriffe mit der Zeit recht vorhersehbar.

Der Fernkampf gegen Midra ist bedeutend einfacher, insbesondere, wenn er von einer Beschwörung abgelenkt ist. Er nutzt dann eigentlich nur drei Attacken. Eine doppelte Flammenattacke, der man leicht ausweichen kann, einen Ansturm mit Folgeangriff, der sehr langsam ist und in der zweiten Phase eine Lasersalve, die euch nicht trifft, solange ihr konstant zur Seite lauft.

Was ist euer bester Tipp gegen Midra?