Elden Ring Thiollier-Questline: So erledigt ihr die Mission des Charakters aus Shadow of the Erdtree

Dieser NPC eröffnet spannende Story-Einblicke und hilft euch beim Kämpfen, falls ihr das wollt.

Thiollier gehört zu den neuen Charakteren, die euch in der Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree erwarten und eine eigene Questreihe mitbringen. Löst ihr diese zur Zufriedenheit der Figur, hilft sie euch dafür auch unter Umständen bei Kämpfen, falls ihr das wollt.

Es lohnt sich also schon allein dafür, die Quest zu absolvieren. Daneben eröffnen sich für Lore-Fans auch neue Story-Zusammenhänge. Wir führen euch Schritt für Schritt durch die Quest.

Thiolliers Questline im Elden Ring-DLC lösen

Die Schritte solltet ihr vornehmen, bevor ihr ganz im Norden der Map die Story vorantreibt, indem ihr die Heilige der Knospe besiegt und daraufhin eine einschneidende Interaktion vornehmt. Achtet außerdem darauf, dass ihr stets alle Dialog-Optionen ausschöpft und euch vergewissert, dass nur noch Zeilen wiederholt werden, bevor ihr fortfahrt.

Schritt 1: Ihr trefft den NPC zwar an einer Gnade in der Oberwelt, aber bevor ihr die erste wichtige Aktion ausführen könnt, müsst ihr euch erst mal durch einen Dungeon kämpfen, nämlich die Höhle "Riss im Steinsarg". Ihr findet sie ganz im Süden der Map, wo ihr sie über das Küstengebiet mit den blauen Blumen erreicht.

Hier findet ihr St. Trina, nachdem ihr den Fäulnissritter besiegt habt.

Hier müsst ihr euch zunächst zum Boss vorkämpfen, den ihr erreicht, wenn ihr die Höhle durchquert und euch am Ende vom Stierkopf in die Tiefe stürzt. Diesen Gegner müsst ihr zunächst einmal besiegen. Habt ihr damit Probleme, dann erkundet erst mal weiter, sucht Scadu-Fragmente und Verehrte Geisteraschen und stählt euren Charakter.

Schritt 2: Geht jetzt von der Gnade "Tiefvioletter Garten", die erscheint, wenn ihr den Fäulnisritter bezwungen habt, weiter, um den NPC St. Trina zu finden. Sprecht den Charakter an. Den Nektar braucht ihr jetzt aber noch nicht zu trinken. Stattdessen könnt ihr einfach gehen.

Schritt 3: Jetzt seid ihr endlich bereit, Thiollier zu verraten, was er wissen will. Zum ersten Mal trefft ihr ihn an der Gnade "Drei-Wege-Kreuzung", die sich im Grabfeld in der Nähe von Schloss Ensis befindet. Fragt er euch nun, wo sich St. Trina befindet, könnt ihr es ihm mitteilen.

An diesem Ort der Gnade wartet Thiollier.

Schritt 4: Begebt euch jetzt auf direktem Weg zu dem Ziel, das ihr Thiollier verraten habt und redet dort mit ihm. Jetzt ist es an der Zeit, euch am Nektar zu erquicken! Ihr müsst das allerdings gleich viermal tun, damit mehr geschieht als dass ihr einfach nur sterbt.

Nun erhaltet ihr beim Naschen davon unterschiedliche Dialogzeilen von St. Trina vor einem schwarzen Bildschirm.

Schritt 5: Nun müsst ihr direkt wieder mit Thiollier reden und ihm wiederholt verraten, dass ihr das Vergnügen hattet, mit St. Trina zu sprechen. Danach nascht ihr noch mal vom Nektar, woraufhin euch ein Kampf bevorsteht.

Schritt 6: Habt ihr das geschafft, ist es an der Zeit, noch mal in St. Trinas Raum mit Thiollier zu sprechen und euch erneut am Nektar zu erquicken. Es folgt eine Aufforderung. Jetzt müsst ihr noch mal mit Thiollier sprechen.

Hier findet ihr außerdem unseren Video-Guide, der euch in den Nordwesten der Karte bringt, beziehungsweise verrät, wie es im Kirchenbezirk weitergeht:

7:17 Elden Ring-DLC: So kommt ihr vom Kirchenbezirk in das Geheim-Gebiet im Norden

So geht die Quest im Endgame weiter

Jetzt müsst ihr erst mal die Story weiter vorantreiben, bevor es mit Thiollier weitergeht. Heißt: Ihr müsst euch zur Heiligen der Knospe vorarbeiten, sie besiegen und dann die nächste Interaktion einleiten, die nur möglich ist, wenn ihr zuvor auch Messmer besiegt habt. Dann geht es mit dem nächsten Schritt im Endgame weiter. Auch hier solltet ihr die Dialoge ausreizen.

Schritt 7: Kehrt noch einmal zu St. Trina zurück und – vielleicht habt ihr es erraten – sprecht mit Thiollier, gönnt euch ein Schlückchen Nektar und sprecht wieder mit ihm.

Schritt 8: Nun seid ihr in der Höhle erst mal fertig, müsst aber Thiollier für den Kampf gegen andere NPCs in Enir-Ilim beschwören, der euch kurz vor dem großen Finale des Spiels erwartet.

Schritt 9: Jetzt müsst ihr Thiollier noch ein letztes mal für den finalen Bosskampf beschwören und habt damit seine Mission abgeschlossen.