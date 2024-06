Die Elden Ring-Erweiterung könnt ihr auf Xbox einen Tag früher spielen und so geht's

Zeitzonen können durchaus nützlich sein: In Neuseeland wird es zehn Stunden vor uns Mitternacht sein, weswegen Xbox-Besitzer*innen dies für sich nutzen können.

Bald ist es soweit: Die heiß-erwartete Erweiterung Shadow of the Erdtree steht kurz vor ihrer Veröffentlichung. In weniger als zwei Tagen werden sich neue Bereiche in den Zwischenlanden öffnen und euch spielerisch wieder einiges abverlangen.

Wir durften uns den DLC schon früher anschauen und haben euch unsere Erfahrung in einem Test zusammengefasst:

Xbox-Besitzer*innen können ebenfalls in den Genuss kommen, das DLC vor dem Release am 21. Juni zu spielen.

Dank dem Neuseelandtrick könnt ihr den Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree schon am Donnerstagnachmittag spielen

Auf X, ehemals Twitter, hat der offizielle Elden-Ring-Accout einen Zeitplan geteilt, in dem die Veröffentlichungszeitpunkte weltweit zu sehen sind. Da sticht uns vor allem der Release für Konsolen in Neuseeland ins Auge: Die Veröffentlichung am 21. Juni um 00:00 Uhr in Neuseeland entspricht bei uns in der DACH-Region dem 20. Juni um 14:00 Uhr.

Wäre also ziemlich praktisch, wenn wir unsere Konsole austricksen könnten, damit sie sich an die Zeit in Neuseeland orientiert, oder? Tatsächlich geht das auf den Xbox-One- und Xbox-Series-Konsolen ganz einfach.

So könnt ihr Shadow of the Erdtree auf der Xbox-Konsole früher spielen

Xbox einschalten,"Einstellungen" auswählen

"System" auswählen

"Sprache und Ort" auswählen

Neuseeland als neuen Ort wählen

Konsole neustarten

Das war’s schon. Damit solltet ihr das Spiel schon starten können.

Achtung: Ihr müsst nur den Ort eurer Konsole ändern und nicht den eures Accounts! Den Konsolenort könnt ihr nämlich beliebig oft anpassen, die Account-Region alleridngs nur alle drei Monate. Sobald der DLC am 21. Juni um Mitternacht bei uns erschienen ist, könnt ihr die Zeitzone eurer Konsole wieder auf unsere Zeit stellen.

Unsere Kolleg*innen von GameStar haben den DLC natürlich ebenfalls getestet. Ihre Meinung könnt ihr euch in Videoform anschauen:

10:37 Elden Rings Shadow of the Erdtree ist die Erweiterung, die das Open World-Meisterwerk verdient!

Was ist mit PC- und PlayStation-Besitzer*innen?

So wirklich simpel und lohnenswert ist der Trick nur, wenn ihr eine Xbox besitzt. Auf Steam erscheinen Spiele in der Regel weltweit zur selben Zeit. Während der DLC bei uns laut Plan am 21. Juni um Mitternacht auf Steam verfügbar wird, ist dies in Neuseeland erst um 10:00 Uhr der Fall – was demselben Zeitpunkt entspricht.

Auf der PlayStation müsstet ihr einen komplett neuen, neuseeländischen Account erstellen und das Spiel auf diesem nochmals kaufen. Eine gute Nachricht haben wir für PlayStation-Besitzer*innen trotzdem: Das ist die einzige Plattform, auf der ihr den Pre-Load 48 Stunden vor Release starten könnt. Damit müsst ihr immerhin bei der Veröffentlichung den Download nicht mehr abwarten.