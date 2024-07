Elden Ring-DLC: Vorsicht! Wenn ihr diese vermeintlichen Gegner tötet, verbaut ihr euch eine NPC-Quest

Diese Wesen sehen wie Gegner aus, sind aber keine!

Der Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree steckt voller Geheimnisse und Gefahren. Letztere sollten in den meisten Fällen schnell beseitigt werden, doch nicht immer ist das auch sinnvoll. Im Gegenteil: Denn wer diese 'Gegner' hier tötet, verbaut sich damit eine lukrative NPC-Quest – und macht diese unabschließbar.

Darum geht's: Wenn ihr in Shadow of the Erdtree durch die ersten beiden größeren Gebiete streift, stolpert ihr womöglich über die Wesen, die ihr auf dem Bild oben sehen könnt. Wenn ihr das Hauptspiel gezockt habt, denkt ihr jetzt vielleicht, dass es sich um Gegner handelt, denn dort gibt es Feinde, die den Wesen zum Verwechseln ähnlich sehen.

Verschont die Sammlerbrut-Angehörigen!

Lasst eure Waffen unbedingt stecken, sobald ihr sie im DLC sind. Denn es sind keine Gegner, sondern Bestandteil einer Questline. Es handelt sich um sogenannte "Sammlerbrut"-Angehörige, die Waren für den Händler Moore beschaffen.

Moore befindet sich im Grabfeld am Ort der Gnade "Kreuz am Haupttor" und bittet euch, Handwerkbücher zu ihm zu bringen. Und die bekommt ihr von eben jenen Sammlerbrut-Angehörigen?

Was passiert, wenn ihr die Sammlerbrut-Angehörogen tötet? Der Händler wird böse und wird nicht mehr mit euch sprechen – die Questline wird damit abgebrochen und gescheitert. Dadurch gehen dann nicht nur die Quest-Belohnungen, sondern auch die kaufbaren Items von Moore durch die Lappen. Prägt euch die Wesen also gut ein und greift sie NICHT an!

Elden Ring: Shadow of the Erdtree ist seit dem 21. Juni 2024 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC erhältlich. Es ist kein Standalone-DLC sondern benötigt das Hauptspiel sowie einen gewissen Fortschritt darin.

Shadow of the Erdtree legt seinen Fokus deutlich mehr auf die Erkundung, das neue Gebiet ist zudem deutlich vertikaler gestaltet. Und hält natürlich einige Überraschungen bereit – wie die beschriebenen 'Gegner', die aber eigentlich gar keine sind.