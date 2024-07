93.000 Schaden mit nur einem Schlag: Elden Ring-Spieler haut DLC-Endboss mit Schmackes aus den Latschen

Einfach mal den Endboss mit nur einer Attacke aus den Latschen hauen. Für manch Spieler kein Problem.

Falls ihr euch die vergangenen Wochen an Radahn über Stunden hinweg die Zähne ausgebissen und teils in Verzweiflung versunken seid, bis ihr den Endboss aus Shadow of the Erdtree dann nach einem intensiven Kampf endlich in die Knie gezwungen habt, haben wir eine Frage an euch: Warum macht ihr's euch denn nur so schwer? Das Ganze geht doch auch mit nur einem Schlag und in wenigen Sekunden ist der Spuk vorbei?

Spaß beiseite, natürlich ist das was Twitch-Streamer Ainrun vor wenigen Tagen mit nur einem Schlag geschafft hat nicht mal so eben zu bewerkstelligen. Um dem DLC-Endboss stolze 93.000 Schaden reinzudrücken, braucht's nämlich eine enorm gute Vorbereitung. Wie die aussah, wollen wir euch eben zeigen.

Kampf gegen Radahn macht uns Buff,... ähem, Baff!

Damit ihr eine Vorstellung davon bekommt, wie es aussieht, Radahn mit nur einem Schlag ins Jenseits zu befördern, hier der Clip, den Ainrun mit der Anmerkung "Von den Machern von 49k Midra kommt 93k Radahn" auf X geteilt hat:

Wie ihr oben seht, war sein Schlag sogar so kräftig, dass Radahn noch nicht einmal Lust hatte seine zweite Phase zu starten. Ainrun schreibt weiter auf X:

Das war der maximale Schaden, den ich auf Radahn mit allen neuen Buffs aus dem DLC und den Buffs aus dem Basisspiel erreichen konnte. Ich konnte die 100k auf schwächeren Bossen überschreiten, aber ich konnte nicht herausfinden, wie ich 100k+ auf Radahn erreichen kann. Vielleicht ein anderes Mal Ainrun, via X

Vorbereitung ist das A und O in Elden Ring

Egal ob wir Geisteraschen oder NPCs während Bosskämpfen zur Hilfe nehmen, bereits das Hauptspiel hat mehr als deutlich gemacht, dass mit der richtigen Ausrüstung in Kombination mit Buffs enorme Schadenszahlen erreicht werden können, die sämtliche Bosse binnen weniger Sekunden in die Knie zwingen.

Diese Mittelchen hat er genutzt: Wie zu Beginn des Videos zu sehen ist, nutzt Ainrun die Waffenskills Rallying Standard und Seppuku, um seine Waffe (Commander's Standard) zu buffen. Zudem werden noch genüsslich ein paar Fläschchen Wondrous Physick und Bloodboil Aromatic geschlabbert. Zu guter Letzt wird dann noch die Kriegsasche Royal Knight's Resolve aktiviert, eher es Radahn an den Kragen geht.

Wollt ihr seinen Onehitter einmal selbst ausprobieren, sei an der Stelle allerdings noch einmal angemerkt, dass hier wirklich alles (!) zusammenpassen muss, um eine solche enorme Schadenszahl abzufeuern. Angefangen von eurem Charakter- und Scadu-Level, über Talismane, die entsprechende Mischung der Wanderous Physick über eure Waffe bis hin zu den Buffs selbst. Was also leicht aussieht, ist in Wirklichkeit eine Aktion, die bis ins letzte Detail enorm gut durchdacht sein muss.

Habt ihr selbsts schonmal versucht eure Schadenszahlen in Elden Ring mit solchen Synergien zu maximieren oder ist euch das viel zu aufwendig?