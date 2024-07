‘Ich wusste, dass etwas nicht stimmte‘: Elden Ring-Spieler glauben zu wissen, warum die DLC-Bosse so schwierig sind

Die Göttliche Bestie Tanzender Löwe ist einer der Verdächtigen, wenn es um die nicht so zuverlässigen Hitboxen geht.

Dass Shadow of the Erdtree den Schwierigkeitsgrad von Elden Ring angezogen hat, müsste mittlerweile bekannt sein. In unserem ausführlichen Test zum DLC beschreibt Kollegin Samara, wie ihr die Gegner schnell töten müsst, wenn ihr selbst nicht schnell getötet werden wollt. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan, denn Fans fühlen sich vor allem von den Bossen erschlagen, weil sie teilweise von Attacken getroffen werden, die sie scheinbar nicht einmal berühren.

Die Community findet möglichen Übeltäter: Die Hitboxen der Bosse

Einige Fans entdecken schließlich, dass die Hitboxen mancher Bosse womöglich größer ausfallen, als es visuell den Anschein hat. So teilt zum Beispiel EldenringAlerts einen Clip auf X, ehemals Twitter, der zeigen soll, wie ein Schlag von Radahn der Spielerfigur Schaden zufügt, bevor er sie überhaupt trifft:

Das Problem beschränkt sich jedoch scheinbar nicht nur auf Radahn, weil auf Reddit nmunro14 einen Beitrag verfasst, der dieselben Probleme bei der Göttlichen Bestie Tanzender Löwe sowie Rellana, Zwillings-Mondritterin zeigt. Auch deren Schläge fügen Schaden zu, bevor sie überhaupt die Spieler*innenfigur berühren:

Das erinnert nicht nur uns an ein anderes Souls-Spiel mit Hitbox-Problemen. Dark Souls 2 ist unter anderen für die Hitboxen des berühmt-berüchtigten Verfolger-Minibosses bekannt, von dem es mehrere im Spiel gibt. Das veranlasst zum Beispiel Baquvix auf Reddit zu der Aussage, dass die Leute Recht damit hatten, dass Elden Ring wie Dark Souls 2 sei.

Wieder zurück bei den Hitboxen fühlen sich viele Fans in ihrer Wahrnehmung bestätigt. So dachte sich zum Beispiel VLamperouge auf Reddit, dass etwas nicht stimmen konnte, als Rellanas Attacken getroffen haben, ehe der Bildschirm das angezeigt hat. Havange dachte zuerst sogar, selbst das Problem zu sein, als Attacken trotz scheinbar perfektem Ausweichen getroffen haben.

Obwohl es im Reddit-Thread nicht per se um Radahn geht, bekommt er da trotzdem auch sein Fett weg. Patks500 teilt zum Beispiel diesen ulkigen Screenshot, in dem Radahns Schwert sich über der Spielerfigur befindet und damit trotzdem Schaden macht.

Auch wenn die Screenshots hier ein erstes Bild geben, ist das aber natürlich reine Fan-Theorie und kein Fakt. Latenzen können beispielsweise ebenfalls ein Faktor sein, wenn das gezeigte Bild und Gameplay nicht übereinstimmen.

Wenn wir uns die Kommentare anschauen, bemerken wir vor allem aber die Unzufriedenheit mit dem Bossdesign beziehungsweise den Hitboxen, die laut einigen Fans auswendig gelernt werden müssen.

0neek fasst das wie folgt zusammen: Es sei gutes Design, wenn ihr in einem Kampf ohne Vorkenntnisse mit eurer Reaktionsfähigkeit den Attacken ausweichen könnt. Es sei jedoch schlecht, wenn ihr bei einer längeren Angriffsanimation wissen müsst, wann welche Hitboxen aktiv sind.

Weil vor allem im Reddit-Thread der Konsens in diese Richtung geht, sind wir gespannt, ob ihr das ähnlich seht: Sind euch Probleme mit den Hitboxen in Shadow of the Erdtree aufgefallen und würdet ihr so weit gehen, die Bosskämpfe als schlechtes Gamedesign abzustempeln?