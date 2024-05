Neuer Elden Ring-Charakter für DLC enthüllt und er kommt uns super bekannt vor

Das ist ein Ausschnitt des Artworks, der die neue Figur zeigt mit ihren blonden Haaren und dem beeindruckenden Schwert zeigt.

Langsam rückt die Veröffentlichung der großen Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree näher. Am 21. Juni, also in knapp einem Monat, erscheint der DLC. Und FromSoftware rückt so langsam nach und nach mit Info-Häppchen raus. So erschien erst am Dienstag ein zweiter, etwa dreiminütiger Trailer, jetzt wurde zudem ein neuer Charakter enthüllt.

So sieht der neue Elden Ring-Charakter aus

Das Charakter-Artwork wurde unter anderem auf dem offiziellen X/Twitter-Kanal des Spiels gezeigt. Zu sehen ist eine blonde Person in einer wirklich beeindruckenden Montur. Armschienen, Helm, Schwert und Umhang sind mit filigranen goldenen Ornamenten verziert.

Über einer schützenden Brustpanzerung trägt die Figur einen leichten, offenen Mantel, der von einer verschlungenen Brosche zusammengehalten wird. Hier könnt ihr euch das ganze Artwork anschauen:

Wer ist diese Person?

Mit Blick auf das blonde Haar und den um die Stirn geführten Zopf könnte man im ersten Moment an Marika denken. In der Steam News ist allerdings von einer "Charakter-Enthüllung" die Rede, sodass wir davon ausgehen können, dass es sich hier um eine komplett neue Figur handelt.

Falls ihr außerdem die beiden DLC-Trailer aufmerksam verfolgt habt, dürfte euch die Montur der Person ziemlich bekannt vorkommen. Tatsächlich war in beiden Trailern eine Figur zu sehen, die ein solches Outfit trägt. Im ersten konntet ihr bei 0:50 min eine Person mit passendem Helm und Umhangkragen erspähen:

3:06 Elden Ring - Shadow of the Erdtree: Schaut euch hier den Gameplay-Reveal an

Noch spannender wird es aber, wenn ihr euch den zweiten Trailer anschaut. Hier sind ab 2:29 min bereits zuvor gezeigte NPCs noch mal zusammen in einer Gruppe zu sehen.

Der Erzähltext macht deutlich, dass es sich um Personen handelt, die Miquella folgen. Ganz vorne kniet die Figur aus dem neuen Artwork vor einer Rune nieder, bei der es sich vermutlich um die des Fürsten handelt:

3:14 Der Story-Trailer zur Elden Ring-Erweiterung ist da!

Dass es die gerade enthüllte Figur ist, legt auch der eine Satz nahe, den FromSoftware mit dem Artwork geteilt hat, nämlich "Wirst du mit uns gehen?". Genau dieser Satz wird nämlich im Trailer gesprochen, während Miquellas Trupp vor der Rune steht. Möglich wäre daher tatsächlich auch, dass es sich bei der Figur auf dem neuen Bild um die Person handelt, die den Trailer spricht.

Artwork kommt richtig gut an

Auch wenn wir uns mit weiteren Infos über den mysteriösen Charakter noch gedulden müssen, zeigen sich Fans in den Kommentaren schon mal begeistert von ihrem großartigen Design. Falls die Montur nur zu bekommen ist, indem wir den NPC töten, dürfte sein Leben am seidenen Faden hängen.

"Ich will dieses Rüstungsset und ich würde unaussprechliche Dinge tun, um sie zu bekommen", kommentiert beispielsweise eine Person. "Bestes Rüstungsset im DLC", findet ein User schon jetzt. Ähnlich äußern sich auch weitere Fans.

Was denkt ihr, welche Rolle diese Figur im DLC spielen könnte? Oder wollt ihr vor allem das Rüstungsset?