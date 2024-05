Elden Ring-Fan entdeckt nach über 1400 Stunden im Spiel eine wichtige Upgrade-Mechanik

Hier seht ihr Rennala und gerade bei ihren kleinen Helferinnen in Phase 1 kann ein Schild schon nützlich sein.

Für ein Souls-Spiel von FromSoftware ist Elden Ring schon ziemlich zugänglich, trotzdem gibt es eine ganze Menge Mechaniken, die nicht oder nicht ausreichend erklärt werden.

Bei einem so umfangreichen Spiel ist es kein Wunder, dass manche Fans viele Spielstunden lang wichtige Funktionen oder Eigenschaften von Ausrüstungsgegenständen übersehen. So ging es beispielsweise einem Reddit-User, der nun in einem Post von seinem größten Versäumnis berichtet.

Elden Ring-Fan weist auf wichtige Mechanik hin, die er übersehen hat

Reddit-User PompousGoblin hat nach eigenen Angaben bereits über 1400 Stunden in Elden Ring gesteckt, was alleine schon ziemlich beeindruckend ist. Aber in seinem Beitrag verrät der Fan noch dazu:

Ich habe GERADE ERST rausgefunden, dass es den Abwehrbonus verbessert, wenn man Schilde verbessert. Ich fühle mich wie ein Idiot.

Weiter berichtet der User, er habe immer mal wieder über das erste Upgrade nachgedacht, sich dann aber doch dagegen entschieden. Er habe die Verbesserung schließlich nur mal ausprobiert, weil er so viele Schmiedesteine übrig gehabt habe. Zu der Entdeckung, die er dabei gemacht hat, verrät der Fan:

Ich glaube, mir ist buchstäblich die Kinnlade runtergeklappt.

Was ist der Abwehrbonus und was bringt er genau?

Wählt ihr einen Schild in eurem Inventar aus, dann werden euch auf der einen Seite die Angriffs-, auf der anderen Seite die Verteidigungswerte angezeigt. Ganz unten bei der Verteidigung findet ihr einen Wert für den Stat "Abwehrbonus" (auf Englisch: Guard Boost).

Hier seht ihr die Infos zur Aufwertung eines Schildes beim Schmied.

Dieser entscheidet tatsächlich über eine ganz wichtige Sache für alle, die gerne mit dem Schild Schläge blocken, ohne dabei auf das Timing zu achten. Jeder vom Schild abefangene feindliche Treffer kostet euch nämlich Ausdauer und der Stat entscheidet ganz einfach darüber, wie viel das ist.

Wusstet ihr, was der Abwehrbonus ist und habt aktiv auf diesen Stat geachtet?