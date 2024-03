Elden Ring-Fan probiert harte Challenge, rastet aus und schlägt Loch in seinen Schreibtisch: 'Ich hab's bis Maliketh geschafft, aber zu welchem Preis?'

Souls-Spiele können schon mal an den Nerven knabbern ... oder am Schreibtisch.

Hach ja, Souls-Spiele und die guten Nerven. Welcher Fan kann schon von sich behaupten, noch nie bei einem der knüppelharten Action-RPGs komplett ausgerastet zu sein? Ein lauter Aufschrei, ein in die Sofa-Ecke gepfefferter Controller – Das kommt gerne mal vor. Bei einem Reddit User war die Wut aber noch etwas größer und hat bleibende Materialschäden hinterlassen.

Loch im Schreibtisch dank Elden Ring-Challenge

User derp3000 zeigt auf Reddit ein Foto seines Schreibtischs. In der Mitte zwischen einem Xbox-Controller und einer Maus klafft ein Loch mit gesplitterten Kanten. Das Bild auf dem Monitor lässt erahnen, was dazu geführt hat und zeigt den Elden Ring-Charakter des Redditors in Farum Azula. Dazu gesteht die Person:

Ich hab es endlich in meinem RL1-Run [Rune Level 1-Run] zu Maliketh geschafft, aber zu welchem Preis?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Rune Level 1-Challenge entspricht der Souls Level 1-Herausforderung aus der Dark Souls-Reihe. Das bedeutet: Spieler*innen müssen auf dem niedrigsten Charakterlevel starten und dürfen im Verlauf kein einziges mal aufleveln. Um gegen harte Bosse bestehen zu können, nutzen sie in der Regel Synergien aus bestimmten hochgelevelten Waffen, guten Rüstung und Buffs, beispielsweise von Talismanen.

Falls ihr euch selbst mal daran versuchen wollt, findet ihr auf Reddit eine ganze Menge Tipps. Aber womöglich ist euch jetzt ja auch die Lust vergangen.

Souls-Spiele und Wut

Auf den ersten Blick mag das einfach lustig sein, aber es gibt auch eine ernste Komponente dabei. In einem Kommentar verrät derp3000 nämlich, er oder sie habe generell ein Wut-Problem.

Der Elden Ring-Fan stellt auch klar, dass er nicht stolz darauf sei, sich aber mit dem Post trotzdem ein wenig selbst auf die Schippe nehmen wolle. Tatsächlich kann Wut-Balance eine echte Herausforderung sein, gerade auch, da unterdrückter Ärger leicht zu anderen psychischene Problemen führen kann. Wer also selbst damit kämpft, sollte am besten professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

Allerdings sind Challenge-Runs ins Souls-Spielen aber auch derart fies, dass selbst sehr gelassene Personen manchmal Schaum vor dem Mund bekommen. Falls ihr eine Demonstration haben möchtet, dann solltet ihr euch mal diese Compilation an wütendenden Speed- und Challenge-Runnern zu Gemüte führen (aber Vorsicht: Es wird laut!):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Letztendlich ist derp3000 aber reflektiert, kann den Ausraster gut einordnen und betrauert den Tisch nicht allzu sehr. Der User erklärt, es sei das günstigste Ikea-Modell. Dass er nicht gerade aus Massivholz besteht, lässt sich auf dem Bild unschwer erkennen. Der Elden Ring-Fan erklärt außerdem, dass die Challenge gerade wegen ihrer Härte auch ein extremes Belohnungsgefühl auslöse.

Auch das dürften Souls-Fans kennen, selbst falls sie die Spiele "nur" ganz normal zocken und einen Gegner nach dem x-ten Versuch endlich geschafft haben. Schwere Spiele können eben ein echtes Gefühlschaos auslösen.

Das dürfte übrigens auch ab dem 21. Juni wieder der Fall sein, wenn die große Erweiterung Shadow of the Erdtree erscheint. Die soll nämlich ganz besonders knackig werden und Bosse vom Kaliber wie Malenia mitbringen.

Verratet uns doch jetzt gerne, welches Souls-Spiel euch zum Ausrasten gebracht hat. Hat das auch schon mal in echter Zerstörung geendet? Oder was war eure heftigste Reaktion?