Elden Ring-Spieler funkt Malenia mit Morsecode in den Tod und zeigt im Video sein absurdes Meisterwerk

Kurz, kurz, kurz, lang, lang, lang, kurz, kurz, kurz: Malenia sendet S.O.S.

Hach ja, die gute Malenia musste sich seit dem Elden Ring-Release schon einiges gefallen lassen. Sie wurde nicht nur von einem Goldfisch besiegt, sondern auch mit der Hilfe einer Tanzmatte. Jetzt hat sie ein Streamer mit nur einem Knopf erledigt. Damit das funktioniert, hat er Morsecode genutzt.

So klingt es, wenn Malenia 'totgepiept' wird

Im Video von Streamer Silithur V gibt es etwa genauso viel zu sehen wie zu hören. Er stellt sich der härtesten Elden Ring-Gegnerin, indem er immer nur einen roten Knopf drückt. Nein, das ist nicht der ultimative rote Todesknopf, der einen direkten Ein-Treffer-Sieg zur Folge hat. Um damit unterschiedliche Aktionen zu übermitteln, nutzt der Spieler Morsecode.

Wie die Halbgöttin zu Boden geht, während er seine durchdringend piependen Eingaben macht, könnt ihr euch hier selbst anschauen:

Das Schwierige an Herausforderungen wie diesen ist zum einen, dass das "eigene Gehirn umprogrammiert werden muss". Ist die Bedienung eines Controllers schon in das Muskelgedächtnis übergegangen, muss hier komplett umgedacht werden. Zudem ist es ganz schön schwer, mit dem Code schnell genug zu sein.

Was ist Morsecode noch mal genau?

Der Morsecode wurde bereits im 19. Jahrhundert entwickelt und genutzt, um Nachrichten via Telegraf zu übermitteln. Vereinfacht gesagt, werden bei diesem Code Zeichen wie Buchstaben oder Zahlen in einen Rhythmus übersetzt.

Ein Beispiel: Wäre Malenia beispielsweise nahezu besiegt, würde aber noch schnell ein S.O.S. per Morsecode übermitteln wollen, dann wäre der Rhythmus dafür "kurz, kurz, kurz, lang, lang, lang, kurz, kurz, kurz". Im Fall des Spielers werden Rhythmen für Spielaktionen festgelegt. Abgesehen von ungewöhnlichen Elden Ring-Challenges findet Morsecode heutzutage hauptsächlich noch in Luft- und Schiffsverkehr Anwendung.

Nicht nur Malenia mit Morsecode besiegt

Übrigens hat Silithur V nicht nur die eine Boss-Gegnerin mit dieser Technik besiegt. Er hat das komplette Spiel auf diese Weise durchgezockt. Dass er Malenia ebenfalls drauf hat, schlug nur größere Wellen, weil er ausgerechnet von Elon Musk in einem X-Post (ehemals Twitter) provoziert wurde.

Der meinte, der Finalkampf sei schön, aber einfach, der Streamer solle lieber Malenia probieren. Aber das Video dazu hatte Silithur V bereits einige Tage zuvor hochgeladen.

Wer jetzt ebenfalls nach einer neuen Herausforderung sucht, aber nicht auf abenteuerliche Geräte zurückgreifen will, muss nicht mehr lange warten. Am 21. Juni kommt nämlich die große Story-Erweiterung Shadow of the Erdtree und nimmt euch in ein ganz neues Gebiet mit.

Hier werdet ihr laut offizieller Aussage auch auf knackige Bosse Marke Malenia treffen. Mehr darüber erfahrt ihr in unserem Video oben.

