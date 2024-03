Elden Ring-Fans nennen tödlichste Stelle im Spiel, bei der sie fast ausgerastet sind - welche ist es bei euch?

Kennt ihr das, wenn es einen immer wieder an genau derselben Stelle erwischt?

Alle, die schon mal ein Souls-Spiel gezockt haben, kennen sie: Die Momente, in denen wir uns die Haare raufen, weil wir einfach immer und immer und immer wieder an genau demselben Punkt das Zeitliche segnen! In der Regel sind das besonders knackige Bosskämpfe, es können aber auch mal fiese Engstellen im Level sein – oder Areale, in denen die Schwerkraft zur größten Herausforderung wird.

Die Community trägt auf Reddit jetzt zusammen, welche Stellen sie in Elden Ring zur Verzweiflung gebracht haben. Wir wollen die Frage auch gleich an euch weitergeben.

Diese schwierigen Stellen verfluchen Elden Ring-Fans besonders

Reddit-User SuperFluffyMustache postet im Elden Ring Subreddit ein Meme von Lisa Simpson und schreibt dazu: "Wenn du immer wieder an exakt demselben Ort in einem Spiel stirbst: Welche Stelle ist das für euch?"

Darunter findet sich direkt die Antwort, die sicher alle erwartet haben und die auch ordentlich Upvotes gesammelt hat: "I am Malenia, blade of Miquella". Ein anderer User ergänzt: "And I have never known defeat."

Diese zwei Sätze haben einige Spieler*innen schon viel zu oft gehört. Malenia ist eine rein optionale Bossgegnerin, für viele aber gleichzeitig die schwierigste Feindin im Zwischenland.

Eine andere Person schildert in ihrer Antwort die typische Situation, die viele Souls-Fans von Kämpfen gegen Malenia oder andere Bosse kennen dürften:

"Okay, noch ein Versuch, dann geh ich ins Bett." Dauert 10 Sekunden "Nein, das hat nicht gezählt."

Aber auch viele andere Stellen werden genannt

Dass Malenias Name in den Kommentaren fällt, war klar. Doch es gibt auch Fans, die sich mit der Gegnerin nicht so schwer getan haben und sich stattdessen an anderen Stellen die Zähne ausgebissen haben.

Beispielsweise gibt es einen Punkt, der entscheidend für ein ganz bestimmtes Ende ist. Um den zu erreichen, sind aber gezielte stufenweise Sprünge nach unten nötig, um nicht in den Tod zu stürzen.

Dazu verrät eine Person: "Ich bin mindestens 50 Mal gestorben." Eine andere Person antwortet: "Der wirklich schwerste Boss von Elden Ring". Weitere fiese Stellen, die abseits von Bossen genannt werden, sind beispielsweise der Haligbaum, die Kanalisation von Leyndell oder der Divine Tower in Caelid, der uns ebenfalls Parkouring abverlangt.

Hier könnt ihr euch noch mal den Trailer zur neuen Erweiterung Shadow of the Erdtree anschauen. Sie erscheint am 21. Juni für alle Plattformen, auf denen es Elden Ring gibt:

Aber auch andere Bosse finden in den Kommentaren Erwähnung, wie zum Beispiel die Doppel-Gargoyles, der rote Wolf, das Duo der Götterskalpe, der mögliche Doppelbosskampf gegen Schmelztiegelritter und Löwenartiges Scheusal [Anmerkung der Redaktion: kennen wir!], die Feldbosse auf dem Geweihten Schneefeld oder auch Margit.

Die Nennungen überraschen uns wenig. Schließlich haben all diese Stellen ihre Tücken. Bosskämpfe mit zwei Gegnern gleichzeitig stellen immer eine strategische Herausforderung dar, die viel Konzentration erfordert.

Aber auch die genannten Gebiete haben es in sich, entweder weil dort tödliche Stürze oder überraschend harte Feinde warten – ab und an auch beides. Und Margit ist als erster großer Boss gerade für Souls-Neulinge ein Brocken.

Jetzt seid ihr aber gefragt: Welche Momente waren für euch in Elden Ring eine harte Geduldsprobe, weil ihr immer und immer wieder gestorben seid? Und konntet ihr den Frust letztendlich überwinden? Erzählt uns eure Geschichten.