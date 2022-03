Habt ihr euch schon gefragt, warum euch niemand in Elden Ring Schmiedesteine verkaufen will? Oder habt ihr euch Sorgen gemacht, dass mit dem Tod eines NPCs auch sein Waren- oder Zauber-Sortiment verloren geht? Kein Problem, denn bei den Zwillingsjungferhüllen bei der Tafel der Gnade könnt ihr all das kaufen, wenn ihr nur wisst, wie es geht.

Sortiment erweitern mit Klangperlen

Darum geht es: Wahrscheinlich habt ihr die Zwillingsjungferhüllen, die in einem Gang bei der Tafel der Gnade sitzen, schon entdeckt. Am Anfang des Spiels ist ihr Sortiment ziemlich bescheiden, aber ihr könnt es um äußerst nützliche Items wie Schmiedesteine, Dunkelschmiedesteine oder Lilien, die ihr zum Geisteraschen verbessern braucht, erweitern.

Klangperlen in der Welt finden: Ihr habt im Menü die Möglichkeit, den Zwillingsjungfern Klangperlen anzubieten. Jede von diesen erweitert das Angebot der schweigsamen Händlerinnen. Viele dieser Perlen findet ihr, wenn ihr euch in der Spielwelt gut umseht. Sie werden, wie andere wertvolle Items, mit einem violetten Schimmer angezeigt.

Klangperlen von NPCs: Falls ein NPC in eurem Spiel das Zeitliche segnet, braucht ihr euch um dessen Waren, Anrufungen oder Zauber keine Sorgen zu machen. Bei ihrem Tod droppen sie nämlich meist ihre persönliche Klangperle, die ihr wie die anderen bei den Zwillingen abgeben könnt, um das Sortiment des jeweiligen NPCs dort kaufen zu können.

Weitere Guides zu Elden Ring:

Fundorte der Klangperlen

Am Anfang des Spiels braucht ihr vor allem Schmiedesteine 1 und 2 sowie Dunkelschmiedesteine 1 und 2. Erstere dienen dazu, gewöhnliche Waffen auf bis zu +6 zu verbessern, Letztere um besondere Waffen auf +2 zu bringen. Beim Schmied könnt ihr euch ansehen, was die Waffe eurer Wahl benötigt.

Später im Spiel könnt ihr über Klangperlen zudem die Lilien freischalten, die ihr braucht um Geisteraschen zu verbessern. Die Wiki fextralife.com bietet eine Übersicht über die Klangperlen.

Schmiedesteine 1 und 2 kaufen: Die nötige Klangperle erhaltet ihr, wenn ihr den Boss im Kristalltunnel von Raya Lucaria in Liurnia besiegt. Tipp: Nutzt für guten Schaden eine stumpfe Waffe, wie einen Hammer.

Die nötige Klangperle erhaltet ihr, wenn ihr den Boss im in besiegt. Tipp: Nutzt für guten Schaden eine stumpfe Waffe, wie einen Hammer. Dunkelschmiedesteine 1 und 2 kaufen: Die Klangperle, die ihr dafür braucht, erhaltet ihr, wenn ihr einen Boss im Kristalltunnel von Sellia besiegt. Die Miene befindet sich in Caelid . Wenn ihr die Vom Drachen verbrannten Ruinen in Limgrave gut untersucht, findet ihr eine Möglichkeit, verfrüht dorthin zu reisen. Der Boss kann dann allerdings schwierig sein.

Die Klangperle, die ihr dafür braucht, erhaltet ihr, wenn ihr einen Boss im besiegt. Die Miene befindet sich in . Wenn ihr die in gut untersucht, findet ihr eine Möglichkeit, verfrüht dorthin zu reisen. Der Boss kann dann allerdings schwierig sein. Gostocs Sortiment: Den NPC trefft ihr in Schloss Sturmschleier. Solltet ihr euch entscheiden, den ihn zu töten, dann droppt er seine Klangperle. Bringt diese zu den Zwillingen, um dort beispielsweise Banditen-Kleidung kaufen zu können.

Elden Ring ist seit dem 25. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC erhältlich und konnte im GamePro-Test eine bemerkenswerte Punktzahl von 94 abstauben.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt. Wie gefällt euch das Klangperlen-System? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!