Elden Ring enthüllt endlich fünf Klassen, die im Technik-Test spielbar sind

Einige Elden Ring-Fans können schon bald an einer eingeschränkten Demo beziehungsweise dem geschlossenen Netzwerktest teilnehmen. Jetzt wurden dazu auch schon fünf Klassen enthüllt, die offenbar spielbar sein werden. Wir kennen ihre Namen und wissen jetzt auch, wie sie aussehen. Im fertigen Spiel sollen uns dann insgesamt zehn spielbare Klassen erwarten.

Elden Ring startet bald einen Netzwerktest und diese 5 Klassen wurden enthüllt

Elden Ring rückt in greifbare Nähe: Soulsborne-Fans speisen aktuell ganz vorzüglich. Der Launch von Elden Ring ist nicht mehr allzu fern, bald startet der geschlossene Netzwerktest aka eine Closed Beta und außerdem gab es letzte Woche erst dieses pottengeile Gameplay zu sehen. Über 15 Minuten lang könnt ihr hier erleben, wie Elden Ring wohl wird:

5 Charakterklassen enthüllt: Auf Twitter hat der offizielle Elden Ring-Account jetzt die nächste große Bombe platzen lassen. Dort wurden nämlich fünf Klassen enthüllt, die in Elden Ring spielbar sein werden. Mehr noch: Sie werden wohl sogar auch im Closed Network Test spielbar sein. Damit können wir bereits mindestens die Hälfte der insgesamt 10 Klassen, die es im Spiel zu Release geben wird, ausprobieren. Das sind die fünf vorgestellten Klassen:

Warrior

Enchanted Knight

Prophet

Champion

Bloddy Wolf

Wir wissen jetzt auch, wie sie aussehen: In den Trailern war bisher anscheinend vor allem der Bloody Wolf zu sehen. Aber er bleibt nicht allein, ganz im Gegenteil. Schon am 12. November sollen diese fünf Tarnished das Nebelmeer überqueren. Was wohl heißen soll, dass sie im Techniktest spielbar sind.

Der Netzwerktest von Elden Ring soll am 12. November starten. Allerdings werden daran nur 50.000 Menschen teilnehmen können und die Anmeldung lief nur bis zum 1. November. Solltet ihr also nicht schon dabei sein, habt ihr keine Chance mehr. Aber keine Sorge, allzu lang dauert es bis zum Launch auch nicht mehr. Elden Ring soll in etwas über drei Monaten, am 25. Februar 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und den PC erscheinen.

Wie findet ihr die fünf Klassen? Welche ist euer Favorit?