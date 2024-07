Elden Ring hat neue Helden: Let us duo her zerlegen Malenia im Koop komplett und das nur mit Kicks durch nackte Füße

Malenia war der härteste Bosskampf in Elden Ring, aber nach dem DLC kassiert sie so richtig.

In Elden Ring hat sich das Blatt gewendet: Während der Kampf gegen Malenia bis vor Kurzem noch der schwierigste Kampf des ganzen Spiels war, sieht die Sache mittlerweile ganz anders aus. Das verdanken wir den noch viel schwierigeren Gegnern, mit denen wir es im Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree zu tun bekommen – und den damit einhergehenden neuen Waffen sowie Builds.



Letztere ermöglichen das, was das beeindruckende Koop-Duo Let us duo her hier mit dem ehemals schwierigsten Bossgegner anstellen.

Elden Ring-Profis Let us duo her zahlen Malenia alles heim, was sie uns angetan hat und demütigen sie komplett

Darum geht's: Wahrscheinlich erinnert ihr euch noch an Let me solo her. Der Spieler hat sich für andere Elden Ring-Fans zur Verfügung gestellt, um im Alleingang die härtesten Kämpfe zu bestehen. Dabei war er nackig und nur mit einem Topf auf dem Kopf und zwei Katanas bewaffnet. Jetzt gibt es die mehr oder weniger logische Weiterentwicklung davon namens Let us duo her.

Wer bei Malenia Probleme hat, kann jetzt nämlich ein Koop-Pärchen herauf beschwören, die mit dem Bossgegner mehr als einfach nur kurzen Prozess machen. Sie lassen ihr einfach überhaupt keine Chance und keinen Moment Ruhe. Malenia wird von den beiden pausenlos mit Drehkicks eingedeckt und kann so überhaupt nichts mehr machen.

Der neue Elden Ring-DLC-Trailer zeigt eine 'echte Papst-Schildkröte' und das müsst ihr gesehen haben

Das Ganze sieht natürlich auch extrem kurios aus: Mit dieser Cheese-Strategie wird der ehemals so schwierige Kampf zu einer Farce. Es macht aber auch einfach Spaß, zu sehen, wie ausgerechnet Malenia von zwei Nackedeis mit bloßen Händen beziehungsweise Füßen in die Schranken verwiesen wird. Alle, die lange mit ihr gekämpft haben, dürften bei diesem Video eine Art diebische Freude und Genugtuung verspüren:

"Inspiriert von Let me solo her haben wir uns Let us duo her genannt, um der Welt einen Malenia-Cheese vorzustellen, den wir entdeckt haben, während wir mit den neuen DLC-Waffen herumgespielt haben."

Was ist das für ein Build? Er basiert auf der Trockenblatt-Kunst und lässt euch Elden Ring-Gegner vermöbeln, dass es eine wahre Freude ist. Ihr braucht dafür keine Waffen, sondern geht mit bloßen Händen und Füßen zu Werk. Hier kommt vor allem auch noch die Trockenblatt-Wirbelwind-Kriegsasche zum Einsatz.

Wie findet ihr die beiden neuen Elden Ring-Helden? Habt ihr mit Malenia jetzt noch Probleme, nachdem ihr den DLC gespielt habt?