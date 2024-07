Elden Rings finaler DLC-Boss ist so verdammt schwer, dass sogar der legendäre Malenia-Killer Let me solo zunächst dran verzweifelt ist - hat es jetzt endlich geschafft

Der Elden Ring DLC Shadow of the Erdtree legt nochmal eine ordentliche Schippe Schwierigkeitsgrad drauf.

Elden Ring war schon ein schwieriges Spiel mit wirklich happigen Bosskämpfen. Aber die Erweiterung Shadow of the Erdtree setzt nochmal eins drauf und toppt das Hauptspiel um Längen, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Am finalen Bosskampf des DLCs hat sich selbst der Elden Ring-Profi und berühmt-berüchtigte Melania-Killer Let me solo her die Zähne ausgebissen. Mittlerweile ist es ihm aber doch gelungen, den Gegner zu erlegen.

Sogar der Elden Ring-Profi Let me solo her hatte Probleme mit dem finalen DLC-Boss

Darum geht's: Eines der besten Spiele der letzten Jahre hat einen mindestens genauso guten DLC bekommen. Allerdings bleibt auch die Shadow of the Erdtree-Erweiterung der From Software-Tradition treu, in den Erweiterungen nochmal ordentlich an der Schwierigkeitsgrad-Schraube zu drehen. Das geht soweit, dass selbst gestandene Elden Ring-Profis arge Probleme bekommen können.

10:37 Elden Rings Shadow of the Erdtree ist die Erweiterung, die das Open World-Meisterwerk verdient!

Der finale Bosskampf des Elden Ring-DLCs ist so ein Kampf, der Spieler*innen wirklich in die Verzweiflung treiben kann. Elden Ring-Streamer Kai Cenat hat sich gut 70 Stunden mit diesem Gegner herumgequält und sich letzten Endes sogar therapeutische Unterstützung dazu geholt:

Auch der Elden Ring-Profi Let me solo her hat so seine Probleme mit dem fiesen Endgegner des DLCs gehabt. Normalerweise haben ihm selbst die härtesten Elden Ring-Kämpfe nichts ausgemacht und auch in der Erweiterung hat die Souslborne-Legende bereits ihre Dienste angeboten, um Spieler*innen beim brutalen Shadow of the Erdtree-Gegner Messmer zur Seite zu stehen.

"Der letzte Boss tritt mir gerade in den Hintern."

Frohe Botschaft: Aber nur einen Tag später kam dann die Erlösung in Form des nächsten Tweets, in dem sich Let me solo her auch schon über den errungenen Sieg freut. So sehen Gewinner*innen aus, die gerade den letzten Bosskampf des Elden Ring-DLCs geschafft haben:

So schafft ihr das auch: Falls ihr euch jetzt fragt, wie zur Hölle Radhan in seiner finalen Form auf die Bretter geschickt werden kann, seid ihr hier an der richtigen Adresse. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, den härtesten Boss in nur 20 Sekunden mit Hilfe einer Parfümflasche zu schaffen.

Oder ihr setzt auf die übertrieben mächtige Elden Ring-Waffe, die an ein Hühnerbein erinnert.

Wie geht's weiter mit Elden Ring? Wohl gar nicht. Es wird zwar höchstwahrscheinlich und hoffentlich noch einige Patches geben, die sich um die Performance-Probleme des Spiels kümmern. Neue Inhalte solltet ihr aber nicht erwarten. Shadow of the Erdtree soll der erste und einzige Elden Ring-DLC bleiben. Aber es gibt Gerüchte rund um eine potentielle Verfilmung des Ganzen.

Wie lange habt ihr gebraucht, um den finalen Bosskampf des Elden Ring-DLCs zu schaffen und wie habt ihr es hinbekommen?