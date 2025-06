Elden Ring Nightreign: Der Bogenschütze hat eine super hilfreiche Fähigkeit, die ich erst nach 50 Stunden komplett verstanden habe und die eurem Team das Leben retten kann

Ironeye ist Dennis' liebster Charakter in Elden Ring Nightreign.

Elden Ring Nightreign hat so ziemlich für jeden Spielstil die passende Klasse am Start und bei mir war recht schnell klar, dass Eisenauge als Support-Charakter genau mein Ding ist. Zwar wirkt der Bogenschütze in den ersten Runden noch recht schwach, da bei ihm hohe Schadenszahlen wie beispielsweise beim Raider ausbleiben, doch der Ersteindruck täuscht gewaltig.

Nicht nur ist seine Talent-Fähigkeit eine der mächtigsten im Spiel, auch seine Ultimate kann in alles entscheidenden Momenten den Unterschied zwischen Leben und Tod für eure Gruppe ausmachen. Noch besser wird sie jedoch durch einen Kniff, den ich selbst erst nach rund 50 Stunden herausgefunden habe.

Nutzt die Ultimate von Eisenauge nicht nur gegen Bosse!

Zu Beginn habe ich noch häufig den Fehler gemacht, dass ich die Ultimate von Eisenauge primär gegen Bosse eingesetzt habe, um etwas Schaden zu machen. Der aufgeladene Schuss mit dem Großbogen ist jedoch weit effizienter, wenn ihr damit Folgendes macht:

Einsatz gegen Gegnergruppen: Fegt ihr den mächtigen Schuss in eine Gruppe von kleineren Gegnern, werden sie weggeschleudert und erleiden massiven Schaden. Nicht selten könnt ihr so 5-6 Gegner mit einem Schuss außer Gefecht setzen und haltet so den Nahkämpfern den Rücken frei.

Fegt ihr den mächtigen Schuss in eine Gruppe von kleineren Gegnern, werden sie weggeschleudert und erleiden massiven Schaden. Nicht selten könnt ihr so 5-6 Gegner mit einem Schuss außer Gefecht setzen und haltet so den Nahkämpfern den Rücken frei. Einsatz zur Wiederbelebung: Speziell in Bosskämpfen ist die Ultimate jedoch auch ein überaus geeignetes Mittel, um eure Leute zurück in den Kampf zu schicken. Die Bossarenen sind sehr weitläufig und bekommt ihr eure Mates erst anvisiert, trefft ihr selbst aus dem hintersten Winkel.

1:32 Bring Me To Life: Der Launch-Trailer zu Elden Ring: Nightreign überrascht mit 2000er-Nostalgie

Autoplay

Die Ultimate von Eisenauge kennt keine Hindernisse

Der große Clou bei der Ultimate von Ironeye, den ich selbst erst nach rund 50 Spielstunden herausgefunden habe, ist jedoch folgender: Der Schuss mit dem Großbogen richtet nicht nur jedem Gegner, der seinen Weg kreuzt, Schaden an, die Attacke entfaltet selbst durch Wände hindurch ihre volle Wirkung.

Ein Beispiel aus der Praxis

Seid ihr schon etwas geübter in Nightreign, könnt ihr euch speziell zu Beginn der Runde aufsplitten. Während etwa eine Spieler*in oben in der Kathedrale die Mobs farmt, geht der Rest der Truppe durch das Loch runter ins Verlies und tötet den recht leichten Zwischenboss.

Geht jetzt allerdings etwas schief und ein weiter entferntes Mitglied eurer Truppe geht zu Boden, ist das mit der aufgeladenen Ultimate von Eisenauge überhaupt kein Problem, wie auch Redditor Templa_Headless in seinem Thread zeigt:

Link zum Reddit-Inhalt

Zwar könnt ihr den Gefallenen nicht anvisieren, anhand der Anzeige grob zu wissen, wo die Person liegt, reicht jedoch vollkommen aus. Mit L1 bzw. LB zielt ihr frei in die richtige Richtung und schwups, befindet sich der Unglückliche wieder unten den Lebenden.

Erst hochzulaufen und den Gefallenen zu markieren kann nicht selten darin enden, dass der Timer abläuft und die Person ein Leben verliert. Und wie wir alle wissen, ist das zurückzubekommen oft eine großer Spießrutenlauf.

Das Talent macht Eisenauge für mich zur stärksten Klasse

Wie Eingangs erwähnt, ist aber nicht nur die Ultimate von Eisenauge eine große Hilfe. Sein Talent, das ihn mit einem Dolch Gegner markieren lässt, ist sowohl offensiv als auch defensiv eingesetzt eine Wucht.

Offensiv solltet ihr die Fähigkeit speziell bei größeren Gegnern so oft es geht nutzen. Dank kurzem Cooldown von ca. 10 Sekunden reißt ihr so Wunden auf, die den Schadensoutput der Gruppe beim Markierten enorm steigert. Doch auch defensiv eingesetzt ist das Talent eine großartige "Waffe", um mit einem schnellen Sprung hinter Gegner und somit aus ihrem Visier zu springen.

Da Eisenauge wenig Leben hat und jeder Treffer doppelt schmerzt, habt ihr so stets einen Joker in der Tasche, um aus brenzligen Situationen zu fliehen.

Habt ihr noch weitere Kniffe parat, wie man Eisenauge effizient spielt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare und verratet mir auch, welche Klasse ihr aktuell am liebsten spielt.