Elden Ring: Nightreign - Wir wollten von euch wissen, ob ihr Bock auf das Koop-Spiel habt und ihr habt eine klare Antwort

Selber Look, ganz anderes Spiel – was sagt ihr zu Elden Ring: Nightreign?

Nachdem im vergangenem Sommer mit Shadow of the Erdtree das große Addon zu Elden Ring erschien, gibt es auch 2025 neues Futter für Befleckte. Mit Nightreign erscheint nämlich schon dieses Jahr das nächste FromSoftware-Abenteuer, dass uns in die Zwischenlande entführt.

Anders als in den beiden zuvor erschienenen Titeln, ändert das neue Spiel allerdings so Einiges am Gameplay-Loop. In Nightreign kämpfen wir uns nämlich allein oder im Koop mit zwei weiteren Personen durch einen PVE-Battle Royal-Modus, der uns nach jedem Durchgang von vorne starten lässt.

Elden Ring: Nightreign ist nicht das Spiel, das ihr euch gewünscht habt

Elden Ring war und ist eins der größten und erfolgreichsten Themen auf GamePro und auch ganz allgemein hat sich das Soulslike und alles was dazu gehört zum großen Mainstream-Thema gemausert. Während sich das Addon bereits in der ersten Woche nach Release über 5 Millionen mal verkaufen konnte, hatte das Hauptspiel zu diesem Zeitpunkt bereits über 25 Millionen Kopien abgesetzt.

Kein Wunder also, dass die Ankündigung zu Nightreign von vielen gespannt beäugt wurde. Als dann aber klar war, um welche Art Spiel es sich beim nächsten Titel aus dem Hause FromSoftware handelt, platzten die Kommentarspalten nicht gerade vor Begeisterung.

Alle Informationen zum Koop-Ableger gibt's übrigens hier:

39:33 Ein Souls-Spiel wie Elden Ring: Nightrein gab es noch nie!

Autoplay

Wir haben euch daher in unserer Umfrage gefragt, ob ihr Lust auf den Ablegen habt und 1855 von euch haben prompt geantwortet – und dabei ziemlich deutlich gemacht, dass ihr euch eine andere Ankündigung gewünscht habt.

Gerade einmal 10% von euch haben richtig Lust auf Elden Ring: Nightreign, immerhin weitere 11% wollen dem Spiel aber eine Chance geben, weil es vom FromSoftware kommt. 21% schreiben das Spiel zumindest noch nicht ganz ab und wollen abwarten, etwa wie es sich in Tests und Let's Plays schlägt.

Mehr als die Hälfe, satte 57% sagen allerdings ganz klar "Überhaupt nicht mein Fall" und erteilen Nightreign damit eine deutliche Absage.

Hier nochmal die komplette Umfrage:

Dazu passen auch die Kommentare, die sich bisher zum Thema angesammelt haben. Elden Lord Valvatores hat vor allem ein Problem mit der Roguelike-Komponente:

"Ein Reiz bei From Software Spielen ist ja gerade dass man die meisten Bosse immer und immer wieder versuchen kann ohne lang Pausen machen zu müssen.

Wenn ich jetzt aber beim Night Lord verreck muss ich erstmal wieder ne Stunde zocken um den nächsten Versuch zu bekommen da mich Solo ja niemand wiederbeleben kann."

Natürlich bleibt dennoch abzuwarten, welchen Eindruck Nightreign zum Release macht. Auch wenn das Spiel nicht aus der Feder von FromSoftware-Mastermind Hidetaka Miyazaki stammt, hat uns das Studio letztendlich bisher immer begeistert – vielleicht klappt das trotz aller Bedenken ja auch mit dem nächsten Titel.

Natürlich interessieren uns auch eure Gedanken weiterhin – lasst uns also gerne wissen, was die Gründe für eure Abstimmung waren. Schreibt uns außerdem auch gerne in die Kommentare, was ihr euch als nächstes vom japanischen Studio wünscht und warum es Bloodborne 2 ist (=P).