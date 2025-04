Elden Ring: Neightrein bringt endlich eine ganz neue Fernkampf-Mechanik, die jedes Souls-Spiel dringend braucht

“Ironeye“ ist ein Fernkampfklasse, die sich nicht davor scheut, ihre Gegner*innen aus der Nähe auszulöschen.

Bis zur Veröffentlichung von Elden Ring: Nightreign ist es nicht mehr weit. Ab dem 30. Mai 2025 könnt ihr euch im Koop-Modus gemeinsam mit euren Freund*innen in die Zwischenlande stürzen und etliche bekannte sowie brandneue Bosse gemeinsam legen. Dafür könnt ihr wie immer eine von mehreren Anfangsklassen auswählen. Ein Trailer zu einer solchen Klasse zeigt, dass euch Neuerungen im Vergleich zu bisherigen Spielen von FromSoftware erwarten.

Ironeye: Die Fernkampfklasse, die mit dem Bogen Backstabs ausführt

„Geschwind und unerschütterlich, lass deine Pfeile den Tod bringen. Mögest du deine Ziele treffen und die Dunkelheit zerschneiden.“ – Mit diesen Worten stellen die offiziellen Social-Media-Kanäle von Elden Ring: Nightreign die brandneue Klasse “Ironeye“ vor, die sich auf Deutsch als “Eisenauge“ übersetzen lässt.

0:53 Elden Ring Nightreign-Trailer zeigt neue Charakterklasse, die im Netzwerk-Test nicht spielbar war

Autoplay

Das Ironeye ist eine Fernkampfklasse, die sich auf den Umgang mit Pfeil und Bogen spezialisiert hat. Während der Umgang mit Fernkampfwaffen in FromSoft-Spielen bisher eher schwerfällig ausgefallen ist, setzt das Ironeye auf Tempo.

Die neue Klasse rast nur so über die Landschaft, um immer wieder geschickt Pfeile auf ihr Ziel abzufeuern. Das Ziel langsam ins Visier zu nehmen, gehört somit der Vergangenheit an. Eine Stelle aus dem Trailer beeindruckt uns aber besonders: Ab Sekunde 28 könnt ihr sehen, wie das Ironeye seinen Pfeil in den Rücken eines Gegners rammt.

Backstab-Möglichkeit für Fernkampfklasse

Ein Novum, denn bisher waren in FromSoft-Spielen Backstabs lediglich Nahkampfangriffen vorbehalten. Bogenschütz*innen und Magier*innen mussten sich damit zufriedengeben, ihre Ziele aus der Ferne anzugreifen. Beim Gebrauch von Pfeil und Bogen scheint das in Elden Ring: Nighreign nun der Vergangenheit anzugehören.

Bei all den flinken Bewegungen des Ironeyes rutscht der finale Angriff aus dem Trailer-Video beinahe in den Hintergrund. Dabei nimmt die Spielfigur die gewohnt konzentrierte Haltung einer Fernkampfklasse an, um eine mächtige Pfeilsalve in einer geraden Linie nach vorn zu schießen, die sämtliche Feind*innen von den Beinen fegt.

Wenn ihr euch in Elden Ring: Nightreign also für das Ironeye entscheidet, könnt ihr den Fernkampf auf eine ganz neue Art und Weise für FromSoft-Spiele erleben. Wie sich die Klasse dann wirklich spielt, zeigt sich aber wohl erst beim Release am 30. Mai 2025 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC.

Hat das Ironeye euer Interesse geweckt und wisst ihr schon, welche Klasse ihr in Nightreign spielen werdet?