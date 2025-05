Elden Ring Nightreign-Patch 1.02 angekündigt und macht Solo-Modus endlich spielbar

FromSoftware haben Patch 1.02 angekündigt, der den Solo-Modus deutlich verbessern soll.

Obwohl Elden Ring Nightreign mit Blick auf die Spielerzahlen auf Steam und 2 Millionen verkaufter Einheiten ein großer Erfolg zu sein scheint, muss FromSoftware zum Release allerhand Kritik einstecken. Dabei steht nicht nur die technische Umsetzung auf PC und Konsolen im Fokus, auch wird das Fehlen von Crossplay und dem nicht vorhandene 2-Spieler-Koop scharf kritisiert. Ein weiterer Kritikpunkt ist der Solo-Modus, der aktuell mehr Frust als Spielspaß bringt.

Um dem entgegenzuwirken, wurde soeben Patch 1.02 angekündigt, der bereits in Kürze den Schwierigkeitsgrad des Singleplayer-Modus entschärfen soll.

Das steckt in Nightreign-Patch 1.02

Wie FromSoftware auf X schreibt, soll der Patch zahlreiche Bug Fixes und Verbesserungen für den Solo-Modus bringen. Darunter Folgendes:

Die Anzahl an Runen für das Besiegen von Gegnern wird erhöht.

Der Effekt "Automatische Wiederbelebung nach dem Tod" wird einmalig für den Kampf gegen die Nightlords hinzugefügt.

Speziell die einmalige Wiederbelebung in den Kämpfen gegen die insgesamt 8 Nightlords könnte für viele zum Gamechanger werden. Ist es im Koop-Modus möglich, gefallene Teammates durch Attackieren der Gefallenen zurück in den Kampf zu schicken, ist der Run aktuell im Solo-Modus stets beendet.

Eine überaus frustige Mechanik, die auch wir im GamePro-Test bemängelt haben:

10:28 Elden Ring Nightreign im Test: Regen mit Aussicht auf Besserung

Autoplay

Wann erscheint Patch 1.02? Ein konkretes Datum gibt es noch nicht, die Änderungen sollen jedoch in der kommenden Woche aufgespielt werden.

Bereits Patch 1.01 von Nightreign verspricht Besserung

Zum Release am heutigen Freitag hat FromSoftware mit Patch 1.01 bereits an einigen Kritikpunkten gefeilt, unter anderem am Balancing:

Die Anpassungen von Patch 1.01 im Überblick:

Verbessertes Charakter-Handling

Ergänzung für den Soundtrack

Anpassungen am Text

Anpassungen am Balancing

neue Charakter-Szenarios

Bug Fixes

Welche Balancing-Anpassungen konkret vorgenommen wurden, ist allerdings nicht bekannt. Bei unseren ersten Runs mit Patch 1.01 haben wir von Bossen gefühlt weniger Schaden eingesteckt und etwas mehr ausgeteilt. Um die Eindrücke zu bestätigen, werden am Wochenende jedoch noch weitere Runs nötig sein.