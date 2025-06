Elden Ring Nightreign: Gleich 4 Level durch einen einzigen Gegner - Glückspilz bekommt nahezu perfektes Relikt für mehr Runen und die Community ist begeistert

Auf das Relikt dieses Glückspilzes sind wir wirklich neidisch.

Die zufallsgenerierten Relikte, die wir in Elden Ring: Nightreign als Belohnung für Runs bekommen, können schon mal eine echte Enttäuschung sein. Die Buffs dieser Edelsteine passen nämlich nicht unbedingt zur Klasse, die wir am liebsten spielen – oder sie passen oft schlichtweg einfach nicht zusammen und nur einer von dreien ist richtig nützlich für uns.



Nicht so im Fall eines Fans, der seinen Fund stolz auf Reddit präsentiert. Der Glückspilz hat ein Relikt gefunden, das für alle Klassen den Start in jedem Run erheblich erleichtert. Aber seht selbst.

Nightreign-Fan macht Community mit einem nahezu perfekten Relikt neidisch

Reddit-User ParadiseDood zeigt einen Screenshot von der Großen Brandszene auf Reddit und schreibt dazu:

Na, das ist mal ein ziemlich gutes Relikt.

Das ist keineswegs eine Übertreibung, denn die Belohnung kommt mit den folgenden drei Buffs daher:

Höherer Runengewinn für sich selbst und Verbündete

Steinschwertschlüssel im Besitz zu Beginn der Expedition

Runen-Rabatt bei Händlern während der Expedition

Eine große Herausforderung in Nightreign ist es, den Run möglichst schnell zum Laufen zu bringen. Mit der Kombination aus mehr Runenzugewinn, der für das ganze Team gilt, und dem Steinschwertschlüssel ist das schon mal deutlich leichter.

Aus Runengefängnissen stolpern meistens relativ dankbare Minibosse, die sich gerade am Anfang eines Runs gut stemmen lassen. Dank des Relikts fällt aber nicht nur der lästige Weg zu einem Schlüssel, beziehungsweise die Suche weg, sondern es gibt auch gleich noch ein ordentliches XP-Plus.

Community ist begeistert

Ein Kommentar unter dem Beitrag macht deutlich, was das in Zahlen ausmachen kann, denn auch User enstrangedkayote kennt das:

Ich bin jemandem begegnet, der das hatte. Wir haben einen Schmelztigelritter auf Level 2 getötet und sind direkt auf Level 6 aufgestiegen.

10:28 Elden Ring Nightreign im Test: Regen mit Aussicht auf Besserung

So beginnen natürlich wahre Traum-Runs! Das dritte Attribut, also der Runenrabatt, hält zwar nicht ganz mit bei den anderen beiden Super-Vorteilen, aber kann doch eine nützliche Ergänzung sein. Wer für den Schildkrötensnack für mehr Ausdauer oder einen Schmiedestein weniger beim Händler blechen muss, hat eben noch mehr für die Levelaufstiege!

Zwar sind nicht alle User in den Kommentaren überzeugt, dass es sich hier um ein ganz fantastisches Relikt handelt, aber viele stimmen doch zu – gerade, da die Ausbeute selten so gut ausfällt. Eine Person schreibt beispielsweise sogar: "Heilige Scheiße, ein zufälliges Relikt, das kein Müll ist? Habe nicht gewusst, dass die tatsächlich existieren."

Was war das beste zufällige Relikt, das ihr bisher als Belohnung erhalten habt?