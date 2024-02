Die Zukunft von Elden Ring: FromSoftware sagt, dass Shadow of the Erdtree nicht das Ende ist

Nach Shadow of the Erdtree ist nicht unbedingt Schluss mit Elden Ring.

Elden Ring-Schöpfer Hidetaka Miyazaki ist bekannt dafür, sich gerne neuen Projekten zuzuwenden, statt Reihen immer weiter fortzusetzen. Einem Dark Souls 4 erteilte er beispielsweise in der Vergangenheit zumindest eine vorläufige Absage. Bekanntlich ist es bislang dabei geblieben. Statt einer weiteren Fortsetzung hat FromSoftware Sekiro und Elden Ring veröffentlicht.

Was aber einen weiteren DLC zum Open World-Epos – nach der soeben enthüllten Shadow of the Erdtree-Erweiterung – angeht, so zeigt sich Miyazaki offen. Auch einem Sequel erteilt er aktuell keine Absage.

'Da könnten in Zukunft noch mehr Ideen sein': Miyazaki zur Elden Ring-Zukunft

Ist ein Spiel so erfolgreich wie Elden Ring, dann gehen wir in der Regel automatisch davon aus, dass die Marke so lange wie möglich mit Add-ons und Fortsetzungen bedient wird. FromSoftware ist aber als Entwickler tatsächlich ein Ausnahmefall, denn Studio-Chef Hidetaka Miyazaki betont immer wieder, wie wichtig ihm die kreative Vision sei.

Das führte zu Entscheidungen wie der Zuwendung zu neuen Marken oder auch dem hohen Schwierigkeitsgrad, den Shadow of the Erdtree mitbringen soll; obwohl das Hauptspiel erst mal viele Zugeständnisse an Neulinge wie beispielsweise die Geisteraschen gemacht hat.

Was aber weitere DLCs oder eine Fortsetzung angeht, so äußert sich Miyazaki sehr offen (via IGN):

Wir möchten vorerst nicht sagen, dass dies das Ende der Elden-Ring-Saga ist. [...] Wir wollten die Möglichkeiten nicht einfach zu diesem Zeitpunkt ausschließen oder ihr einen Riegel vorschieben. [...] Wir wollen die Möglichkeiten dafür nicht entmutigen. Vielleicht gibt es in Zukunft noch mehr Ideen.

Er stellt außerdem klar, dass dasselbe immer noch für die Dark Souls-Reihe gelte. Auch hier sei nicht gesichert, dass wir in der Zukunft nicht doch noch einen vierten Teil bekommen.

Aktuell gibt es jedoch keine konkreten Pläne

Allerdings sei hier keineswegs schon etwas konkretes in der Pipeline. Miyazaki bestätigt bisher nur die Möglichkeit, dass es weitergehen könnte. Konkret sagt der Studio-Chef:

Wir haben derzeit keine Pläne, einen zweiten DLC oder eine Fortsetzung zu machen, aber wir wollen diese Möglichkeit auf keinen Fall ausschließen. Wir glauben, dass es in Zukunft durchaus etwas geben könnte.

Dass Miyazaki sich nicht klar gegen weitere Elden Ring-Releases ausspricht, sollte angesichts des wirtschaftlichen Erfolgs der Marke natürlich nicht überraschen – obwohl FromSoftware sehr großen Wert auf künstlerische Freiheit legt. Elden Ring hat sich bis März 2023, also gut ein Jahr nach Release, über 20 Millionen Mal verkauft (via Statista).

Die Markenrechte liegen übrigens inzwischen komplett bei FromSoftware selbst (via gamerant.com). Zunächst war Publisher Bandai Namco noch Miteigentümer der Marke, aber nachdem zunächst die Namensrechte an den Entwickler übergingen, folgten nun die kompletten Rechte an der IP.

Nun erscheint aber erst mal die Shadow of the Erdtree-Erweiterung am 21. Juni für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.

