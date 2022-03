Elden Ring-Schöpfer entschuldigt sich für Schwierigkeit, findet aber, sie gehöre dazu

Wie alle anderen Spiele von FromSoftware, so löst auch Elden Ring wieder einen Diskurs über das Thema Schwierigkeit aus. Während ein Teil der Spieler*innen die Herausforderung schätzt, sind andere genervt davon, immer wieder zu sterben. Nun hat sich Elden Ring-Schöpfer Hidetaka Miyazaki in einem Interview dazu geäußert.

Hidetaka Miyazaki über Schwierigkeit

Darum geht es: Wie gamerant.com berichtet, tut es Miyazaki leid, dass manche Spielende das Action-RPG als zu schwer empfinden. Der Game Director stellt bei dieser Gelegenheit aber auch klar, dass die herausfordernde Schwierigkeit zu den FromSoftware-Titeln dazugehöre. Gamerant zititert Miyazaki mit den Worten:

Ich will einfach, dass so viele Spielende wie möglich die Freude erleben, die entsteht, wenn sie die Schwierigkeiten überwinden.

Miyazaki bestätigte laut Gamerant außerdem, dass das Team versuche, die Spiele allgemein zugänglicher und die Tode weniger schlimm zu gestalten.

Tatsächlich gilt Elden Ring als das bisher zugänglichste FromSoftware-Spiel. Das liegt am vielseitigen Kampfsystem, das beispielsweise um Hilfsmittel wie die Geister erweitert wurde, die wir zur Unterstützung an unsere Seite rufen können.

Wie schwer ist Elden Ring?

Auch mit den genannten Hilfen wird die Reise durchs Zwischenland nicht zu einem Spaziergang. Wie das bei allen From-Titeln seit dem Release von Demon' Souls im Jahr 2009 der Fall ist, werden sicherlich einige Spielerinnen und Spieler das Action-RPG vorzeitig abbrechen.

Wie bereits in der Dark Souls-Reihe bekommen wir es in Elden Ring nicht nur mit zähen Endgegnern zu tun, sondern so ziemlich alles in der Welt will uns töten. Anders als in früheren Spielen handelt es sich dabei um eine Open World, die wir zu großen Teilen frei bereisen können.