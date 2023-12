Elden Ring-Spieler stellt sich fast täglich dem härtesten Boss, ohne einen Schlag zu kassieren, mit jeder Nahkampfwaffe und das auf Level 1

Der Boss treibt viele Spieler*innen in die Verzweiflung.

Elden Ring bietet mit seinen bockschweren Bossen zahlreiche Herausforderungen. Bis zum Release des DLCs Shadow of the Erdtree müssen sich Fans aber mit den Gegnern begnügen, die im Hauptspiel vorhanden sind. Ein Hardcore-Veteran hat sich eine ganz besondere Challenge ausgedacht und besiegt den wohl schwersten Boss im Spiel – und das täglich, aber mit speziellen Regeln.

Elden Ring-Fan stellt sich Malenia mit besonderer Challenge

User veganiele hat es sich seit dem 26. Januar 2023 zur Aufgabe gemacht, täglich die Bossgenerin Malenia zu besiegen, die als die größte Herausforderung im Spiel gilt. Seine Erfolge lädt er auf YouTube hoch. Vorher hat er sie bereits regelmäßig seit dem 17. August 2022 besiegt (via gamesradar.com).

Das Besondere dabei: Der Fan verwendet unterschiedliche Nahkampfwaffen bei jedem Durchlauf, ist jedes Mal auf Level 1 und kassiert keinen einzigen Treffer. Obwohl Malenia so ein harter Brocken ist, dauern die Videos von veganiele meist nur um die drei Minuten.

Hier könnt ihr euch ein aktuelles Video von ihm ansehen:

Link zum YouTube-Inhalt

In einem anderen Video nutzt veganiele sogar einen Charakter auf Level 140 und zeigt, wie schneller er Malenia wirklich besiegen kann. Der Kampf ist in unter zwei Minuten durch.

Besonders schade ist dabei, dass die meisten Videos nur Aufrufe im zweistelligen Bereich besitzen. Aufgrund der Masse an Videos ist das wenig verwunderlich, doch die beachtliche Leistung des Spielers hat mehr Aufmerksamkeit verdient.

Was ist daran so besonders? Malenia gilt als härtester Boss, gerade wegen eines besonders schnellen Kombo-Angriffs, der gerade im Nahkampfbereich extrem schwer auszuweichen ist. Teilt sie Schaden aus, heilt sie sich gleichzeitig. Als wäre sie nicht schon schwer genug, hat sie auch noch eine zweite Phase, in der neue Attacken dazukommen und sie aggressiver wird.

Viele Spieler*innen schaffen es nicht einmal, Manila in voller Ausrüstung und mit Buffs so schnell zu besiegen. Auch das Durchhaltevermögen von veganiele ist beachtlich, weil er den Boss schon seit fast einem Jahr täglich besiegt.

veganiele gibt sich sogar die Mühe und schreibt Beschreibungen zu seinen Videos, in denen er den Kampf mit einem Satz zusammenfasst.

Wie geht es mit Elden Ring weiter? Elden Ring bekommt nächstes Jahr den Shadow of the Erdtree-DLC. Es gibt allerdings noch kein offizielles Releasedatum und auch keinen Trailer.

In der Erweiterung könnten es Fans nicht mehr mit Malenia, sondern mit ihrem Bruder Miquella zu tun bekommen. Somit könnte veganiele auch den Rest der Familie ordentlich verprügeln, sobald die Erweiterung erscheint.

Habt ihr euch schon einmal eigene Herausforderungen für ein Spiel auferlegt?