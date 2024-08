'Der merkwürdigste Glitch, den ich je gesehen hab': Elden Ring-Streamer beschwört versehentlich Messmers Festung in komplett anderes Gebiet

Messmer dürfte wohl alles andere als erfreut sein, so heranzitiert zu werden.

Elden Ring-Fans werden es nicht leid, neue Glitches und Exploits im Spiel und besonders in der kürzlich erschienenen Erweiterung Shadow of the Erdtree zu finden. Viele dienen natürlich dazu, Speedruns und andere Challenges leichter zu machen.

Über einige stolpern Spieler*innen aber auch rein zufällig. So auch bei diesem Exploit, mit dem sich Messmers Festung praktisch in ein anderes Areal beamen lässt.

Das wichtigste in Kürze: Streamer Distortion2 entdeckt neuen Glitch in der Erweiterung Shadow of the Erdtree.

Der erlaubt Zugang zu Messmers Festung aus komplett anderem Areal.

Exploit ist zwar nicht für Speedruns nützlich, aber ziemlich ungewöhnlich.

Elden Ring-Fan findet Glitch, der zwei Gebiete verbindet

Der bekannte Elden Ring-Streamer und Speedrunner Distortion2 hat erst kürzlich eine Challenge ausgerufen, bei der es 10.000 US-Dollar Preisgeld zu gewinnen gibt. Alles, was ihr dafür tun müsst: Die 11 großen Bosse des DLCs möglichst schnell mit einem Level 1-Charakter besiegen.

Im Rahmen dessen haben die Teilnehmer*innen erst vor kurzem einen Glitch entdeckt, der euch quasi über die Spielwelt fliegen lässt:

Mehr zum Thema Dank neuem Elden Ring-Glitch fliegen gerade zig Spieler durch Limgrave von Dennis Michel

Der Streamer nimmt zwar selbst nicht an der Challenge teil, trotzdem tüfelt er ebenfalls an den besten Waffen und Routen rum. Beim Experimentieren hat er jetzt einen ziemlich ungewöhnlichen Glitch entdeckt, den er in einem Livestream (zu sehen hier ab etwa 5:02:00) vorgeführt hat:

Indem er nämlich scheinbar eine Abwandlung des Flug-Glitches benutzt, kann er in den Hinterlanden einen Aufzug mitten im Nichts spawnen – nimmt er den nach oben, führt er ihn zu Messmers Festung.

Der Streamer bezeichnet das selbst als "merkwürdigsten fucking Glitch, den ich je in meinem Leben gesehen habe" – und wer Distortion2 kennt, der weiß, dass der Elden Ring-Experte schon so einige ungewöhnliche Exploits und Geheimnisse entdeckt hat.

Ihr wollt wissen, wie ihr in die versteckten Schattenlande kommt? Dann gibt's hier das Video dazu:

7:17 Elden Ring-DLC: So kommt ihr vom Kirchenbezirk in das Geheim-Gebiet im Norden

Allem Anschein nach teleportiert der Streamer hier übrigens technisch gesehen nicht den Schattenbergfried selbst an einen anderen Ort, sondern nur den Aufzug.

Da der allerdings mit der Festung verbunden ist, wird trotzdem das gesamte Areal mit dem Schloss geladen, sobald der Charakter einen Schritt vom Aufzug runter macht.

Leider geht Distortion2 nicht tiefer in die Festung rein, um Messmer selbst einen Besuch abzustatten – wir hätten nur zu gern das Gesicht des Bosses gesehen, nachdem der Streamer sich durch den Hintereingang in seine Festung geschlichen hat.

Wie Distortion2 aber auch selbst sagt, ist der Glitch für einen Speedrun nicht allzu nützlich, da er zu aufwendig sei. Trotzdem ist es ziemlich witzig zu sehen, welche unentdeckten Exploits noch so alles im Spiel stecken.

Hand aufs Herz, nutzt ihr beim Spielen generell Glitches und Exploits?