Elden Ring-Spieler entdeckt supergruselige Statue, die anscheinend ihren Kopf bewegt - daran liegt's

In Elden Ring gibt es jede Menge Statuen, aber die wenigsten wirken so gruselig wie die, um die es hier geht.

Elden Ring steckt voller gruseliger Passagen und der DLC Shadow of the Erdtree legt da nochmal eine ordentliche Schippe Horror obendrauf. Einen ganz besonders erschütternden Moment hat allerdings dieser Spieler hier erlebt, der offenbar von den Blicken einer eigentlich sonst regungslosen Statue verfolgt wurde. Die steinerne Figur scheint den Kopf zu drehen und dem Menschen hinterher zu schauen. Das hat zwar wohl einen einfachen Grund, macht den Schauer dadurch aber nicht angenehmer, der uns dabei kalt den Rücken hinunter jagt.

Elden Ring-Statue verfolgt Spieler*innen mit ihren Blicken – oder doch nicht?

Darum geht's: In Elden Ring stehen haufenweise gruselige Statuen herum, aber die meisten bewegen sich nicht. Umso stärker jagt uns eine spezielle Statue einen gehörigen Schrecken ein, die sich eigentlich nicht bewegt, dann aber plötzlich doch. Es sieht so aus, als würde sie ihren Kopf drehen und uns hinterher schauen.

So sieht das Ganze in Bewegung aus:

Wo steht die Staue? Wenn wir nicht komplett daneben liegen, müsste die sich anscheinend bewegende Statue in der Schattenburg befinden. Die Schattenburg aka das Shaded Castle befindet sich wiederum im Giftsumpf im Norden des Altus-Plateaus.

Daran könnte es liegen, dass die Statue ihren Kopf 'bewegt'

Sind es einfach nur Texturen? Der Urheber des Reddit-Posts stellt selbst bereits die Vermutung an, dass es sich bei der Drehbewegung des Kopfes der Statue nicht um einen beabsichtigten Grusel-Effekt handelt, sondern eher eine Art technisches Versehen. Wir könnten es hier mit einer Textur zu tun haben, die sich ändert, je weiter wir von der Statue entfernt sind.

Es könnte am LOD-Mesh liegen. LOD steht für 'Level of Detail' und genau diese unterschiedlichen Abstufungen der Details beruhen darauf, wie weit die Spielfigur beziehungsweise die Kamera von dem jeweiligen Objekt entfernt ist. Sind wir nah dran, gibt es viele Details zu bewundern, weiter weg deutlich weniger – so können Ressourcen gespart werden.

In diesem Fall passt das Mesh mit den wenigen Details nicht ganz genau zu dem mit mehr Details. Zumindest nicht aus diesem Blickwinkel. Es könnte aus einer anderen Perspektive schon wieder ganz anders wirken. Dadurch entsteht der Eindruck, dass sich die Statue bewegt, obwohl wir es hier eigentlich nicht damit zu tun haben.

War das Absicht? In den Kommentaren rätseln die Elden Ring-Fans, ob dieser Effekt womöglich sogar bemerkt, aber absichtlich im Spiel gelassen wurde. Zuzutrauen wäre es dem Entwicklerstudio From Software auf jeden Fall.

Bloß nicht blinzeln! Extrem oft findet sich in den Kommentaren auch der Hinweis darauf, dass ihr in dieser Region mit den beweglichen Statuen am besten gar nicht blinzeln und die Figuren immer im Blick behalten solltet. Das liegt an der Sci-Fi-Serie Doctor Who, in der sogenannte Weinende Engel existieren. Dabei handelt es sich um fiese Monster, die sich nur bewegen können, wenn sie niemand ansieht. Blinzeln wir, kann es schon zu spät sein.

Sind euch die Statuen in Elden Ring auch schon aufgefallen und habt ihr euch verfolgt gefühlt? Glaubt ihr, der Effekt ist Absicht?