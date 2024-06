'Unspielbar': Elden Ring-DLC und Update 1.12 sorgen für riesige Performance-Probleme - so könnt ihr sie auf dem PC verhindern

So toll Shadow of the Erdtree auch ist... nicht alle können den DLC gerade ohne Probleme erleben.

Der Start der Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree läuft gerade ganz schön holprig. Während es Traumwertungen hagelt, sind die Steam-Reviews derzeit fast zur Hälfte negativ und das wohl aus einem ganz bestimmten Grund: Die Performance ist seit dem kürzlich veröffentlichten Update auf Version 1.12 auf vielen Systemen deutlich schlechter. Zum Teil laggt es wohl unspielbar!

Wir haben uns daher einmal genauer angeschaut, wo es hakt, und konnten einige Empfehlungen zur Lösung der Performance-Probleme zusammentragen. Vielleicht helfen sie ja auch eurer Elden Ring-Installation auf die Sprünge!

Darum geht's: Während der Test-Phase zum riesigen Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree wurde eine Aktualisierung auf Version 1.11 durchgeführt, um Tester*innen den Zugang zum Addon freizuschalten. Darauf basiert auch unsere Review, genau wie die der Kolleg*innen der GameStar.

Und unserer Erfahrung nach performte das FromSoftware-RPG dabei in etwa auf dem Niveau des Hauptspiels, wobei uns aber auch schon aufgefallen ist, dass Frames häufiger gedroppt wurden als noch im Original.

Hier geht es zu den jeweiligen Tests:

Insbesondere am PC soll es aber unter bestimmten Voraussetzungen größere Technikproblemen geben. So berichtet beispielsweise der Youtuber Luke Stephens über massive Lags, die sein Testexemplar unspielbar machten. Die entsprechende Stelle findet ihr bei Minute 1:18 im Video:

Ähnliche Lag-Beschreibungen fanden wir auch in den Kommentaren auf Steam und Reddit, die Fehler scheinen also noch immer zu bestehen. Auch nach dem Patch auf Version 1.12, der kürzlich der Testfassung folgte.

Beziehungsweise scheint es mit dem jüngsten Update noch zu weitreichenderen Performance-Mängeln zu kommen. Ganz allgemein wird berichtet, dass die Framerate deutlich zu kämpfen hat, selbst auf starken Systemen.

In diesem Video dokumentiert ein User beispielsweise, dass Elden Ring keine stabilen 60 fps trotz eines absoluten Top-Rechners mit einem Intel Core i7-13650HX und einer Nvidia RTX 4070 erreicht. Selbst wenn die Auflösung auf 800p und sämtliche Grafikdetails auf sehr niedrig gestellt werden:

Es scheint sich also um ein fundamentaleres Problem zu handeln, zu dem auch gleich mehrere Ursachen kursieren. Mit am häufigsten genannt werden dabei die Implementierung von Easy Anti Cheat (EAC) sowie die Nutzung von Aufnahme-Tools und Overlays.

Hohe CPU-Last und Lags durch Anti-Cheat vermeiden

Eines der Probleme scheint daher zu rühren, dass die Anti-Cheat-Funktion von Elden Ring permanent CPU-Ressourcen blockiert. Viele Nutzer*innen schreiben, dass der Titel nach einer Deaktivierung der Anti-Cheat-Maßnahmen direkt besser läuft.

Dafür gibt es mehrere Methoden:

Methode #1: Schaltet Elden Ring in den Offline-Modus und startet das Spiel neu. Geht dafür einfach in die Optionen unter Netzwerk auf die Starteinstellung und wählt dort Offline-Spiel .

Geht dafür einfach in die Optionen unter auf die und wählt dort . Methode #2: Tauscht die Start-Datei von Elden Ring aus. Dafür sind mehrere Schritte notwendig. Geht an den Installationsort von Elden Ring, zum Beispiel über einen Rechtsklick auf das Spiel in eurer Steam-Bibliothek, dann auf Verwalten und schlussendlich Lokale Dateien durchsuchen Benennt die Datei start_protected_game.exe um, hängt beispielsweise einfach _backup hinten an. Erstellt eine Kopie von elden_ring.exe in demselben Ordner. Benennt die Kopie von elden_ring.exe in start_protected_game.exe um. Startet das Spiel wie gehabt über Steam. Eine Informationstafel klärt euch darüber auf, dass ihr die Online-Funktionen erst nach einem Login wieder nutzen könnt. Dann wird aber auch EAC wieder aktiv.

Dafür sind mehrere Schritte notwendig. Methode #3: Ladet euch den Anti-Cheat-Schalter per Mod runter. Fans haben auf NexusMods eine äußerst beliebte Mod erstellt, über die ihr ganz einfach EAC per Klick deaktivieren und wieder aktivieren könnt. Es erscheint eine Fehlermeldung im Hauptmenü, aufgrund derer der Titel im Offline-Modus verweilen sollte.

Aber Achtung! Stellt sicher, dass im Hauptmenü über den Versionsnummern der Schriftzug "OFFLINE" erscheint, ansonsten könnte es passieren, dass die Anti-Cheat-Funktion euren Charakter von den Online-Servern bannt, sofern ihr irgendwelche Modifikationen verwendet.

Nvidia ShadowPlay deaktivieren

Neben der Deaktivierung von EAC und damit dem Online-Spiel schreiben einige Nutzer*innen, dass auch Aufnahme-Tools wie Nvidia ShadowPlay, Nvidia Highlights, Aufnahmen im Xbox-Overlay und AMD Record & Stream für einen sprunghaften Anstieg der Rechenlast in Elden Ring sorgen können.

Geht daher beispielsweise in der Nvidia Geforce Experience auf Elden Ring und schaltet ShadowPlay sowie dessen 'Highlights' ab.

Laut einiger Spieler*innen hilft die Abschaltung von Shadow Play beziehungsweise der GeForce Experience als Overlay mit plötzlichen Lag Spikes.

Xbox-Aufnahmen könnt ihr hingegen über die Game Bar-Einstellungen deaktivieren. Ruft die Game Bar einfach über Win + G oder die Xbox-Taste eures Controllers auf, geht in die Einstellungen ganz rechts auf der oberen Leiste, dann auf Widgets und dort auf Während eines Spiels im Hintergrund aufzeichnen.

Bei AMD schaltet ihr hingegen Instant-Replay, Instant GIF und In-Game Replay unter dem Reiter Aufnehmen und Streamen in der Adrenaline-Software ab.

Ebenso empfehlen viele Spieler*innen das generelle Abschalten von etwaigen Overlays, sei es von Nvidia, AMD und Microsoft, aber auch Afterburner, Steam oder Discord. Elden Ring scheint wohl derzeit ein "wenig" allergisch darauf zu reagieren.

3:16 Shadow of the Erdtree - Elden Ring DLC-Launch Trailer zeigt jede Menge Settings, Figuren und Feinde

Weitere Lösungsansätze

Neben den genannten, häufig als hilfreich hervorgehobenen Lösungen, gibt es auch noch ein paar weitere Kniffe, die bei einigen Nutzer*innen für eine zum Teil klare Besserung gesorgt haben:

Besitzer*innen von Intel-Prozessoren können probieren, die Efficiency-Kerne (E-Cores) in ihren BIOS-Einstellungen auszuschalten, da Elden Ring nicht optimal auf sie abgestimmt ist. Unter dem betroffenen Systemen befinden sich häufig Intel-Systeme, weshalb die Vermutung naheliegt. Nach der Deaktivierung kann aber auch die allgemeine PC-Performance leiden.

da Elden Ring nicht optimal auf sie abgestimmt ist. Unter dem betroffenen Systemen befinden sich häufig Intel-Systeme, weshalb die Vermutung naheliegt. Nach der Deaktivierung kann aber auch die allgemeine PC-Performance leiden. Schaltet die Effektqualität auf Niedrig oder Medium runter. Einige Effekte scheinen im DLC nicht mehr gut optimiert zu sein, weshalb sie sprunghafte Ruckler auslösen.

Einige Effekte scheinen im DLC nicht mehr gut optimiert zu sein, weshalb sie sprunghafte Ruckler auslösen. Stöpselt USB-Geräte ab, die ihr gerade nicht braucht. Sogar bei ausgesteckten Druckern soll es zu einer Besserung kommen, da Elden Ring an und an mit der Geräteverwaltung von Windows kollidiert.

Sogar bei ausgesteckten Druckern soll es zu einer Besserung kommen, da Elden Ring an und an mit der Geräteverwaltung von Windows kollidiert. Stellt die Vibration eures Controllers aus. FromSoftware und das Controller-Interface sind manchmal eine Sache für sich. Ruckelt das Spiel bei euch, sobald die Vibrationsfunktion angesprochen wird, dann könnt ihr sie zum Test mal ausschalten.

Grundsätzlich müssen wir aber wohl auf Patches von FromSoftware warten, da das aktuelle Update für eine große Mehrheit der Spieler*innen erst die Performance-Probleme verursacht hat und nicht eure Systeme Schuld daran sind.

Und auf der Konsole?

Dass mit der Optimierung seit dem DLC und insbesondere dem 1.12-Update nicht stimmt, das haben wir auch schon auf der Konsole vermutet. So läuft die PS4-Version beispielsweise nicht mehr bei komplett konstanten und butterweichen 60 fps.

Lag-Spikes tauchten immer wieder während unseres Tests der PS4-Version auf der PS5 auf. Das war im Hauptspiel nicht der Fall.

Zudem haben wir mehrere Meldungen entdeckt, dass Teile des Shadow of the Erdtree-DLC regelrecht zu einer Dia-Show auf der PS4 verkommen. Ja, die Version lief vorher schon nicht ganz optimal, aber mit "Standbildern" hatten wir zuvor auch nicht zu kämpfen.

Aber auch die dedizierte PS5-Version ruckelte unserer Ansicht nach ein bisschen häufiger als noch das Hauptspiel, wobei der Titel immer noch gut spielbar bleibt.

Es scheint also derzeit technisch ein bisschen was im Argen zu liegen und wir hoffen, dass FromSoftware schnell nachbessert. Denn auch ohne Ruckler und Lags ist die Erweiterung ordentlich knackig.

Wie geht es euch mit der PC-Version? Habt ihr vielleicht sogar schon andere Workarounds für mehr Performance finden können? Teilt gern eure Tipps!