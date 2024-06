Shadow of the Erdtree: Mit diesem Trick kitzelt ihr auf der PS5 deutlich mehr FPS aus dem Elden Ring-DLC

Die PS5-Version von Shadow of the Erdtree kann immer noch auf die PS4-Fassung bauen.

Mit Shadow of the Erdtree hat FromSoftware den bisher bestbewerteten DLC aller Zeiten abgeliefert. Wie aber auch schon beim Hauptspiel kann die technische Performance nicht ganz mit der spielerischen Brillanz mithalten. Auf PS5 und Xbox Series X|S läuft leider keiner der drei Bildmodi ohne Ruckler, insbesondere in aufwendigen Szenen geht die Framerate in die Knie.

Zum Glück gibt es auf der PS5 jedoch einen cleveren Workaround, mit dem ihr deutlich mehr FPS aus dem Open World-Hit kitzelt. Wobei der clevere Kniff allerdings auch ein paar Nachteile mitbringt, die ihr vorsichtig abwägen müsst. Aber der Reihe nach…

Das Problem: Shadow of the Erdtree hat große Framerate-Probleme auf der PS5

Elden Ring ist ein absoluter Gameplay-Hammer und dem steht auch die grafische Umsetzung in Nichts nach. Wie so häufig bei FromSoftware-Spielen schwächelt jedoch die Performance auf den Konsolen – in keinen der drei Bildmodi könnt ihr in durchweg stabilen 60 fps zocken.

Und dieser Trend setzt sich im Shadow of the Erdtree-DLC fort. Beziehungsweise haben wir sogar den Eindruck gewonnen, dass Fromedrops noch einmal eine Spur heftiger als im Hauptspiel ausfallen und generell viel seltener eine 60 fps-Bildwiederholrate erreicht wird.

Selbst der 'Bildrate priorisieren'-Modus – zu dem wir auch in unserem Einstellungs-Guide raten – fällt beim Durchqueren der Spielwelt bei fast jedem Kameraschwenk auf 55 fps oder gar noch weniger herunter.

Szenische Ausblicke in Shadow of the Erdtree mag die PS5 so überhaupt nicht.

Wenn dann noch Bildschirm füllende Effekte hinzukommen, dann geht es noch einmal einige Zähler nach unten. Und das ist wohlgemerkt der von den Entwickler*innen auserkorene 60 fps-Performance-Modus!

Bei hitzigen Gefechten bewegt ihr euch häufiger fernab ruckelfreier 60 fps.

Glatte 60 fps werden eigentlich nur in einigen Dungeon-Abschnitten und bei wenig aufwendigen Klippenregionen erreicht, ansonsten wackelt die Framerate permanent. Sogar bei Bossen, wodurch das optimale Roll-Timing in bestimmten Umständen schwieriger sein kann.

Bei einem 46 fps-Drop kann es ganz schön knifflig werden, noch die perfekte Rolle zu treffen.

Überraschend ist das tatsächlich weniger, denn FromSoftware setzt bei den mit Licht- und Nebeleffekten zugepflasterten Panoramen noch einmal eine Schippe drauf. Zauber und Co. sind außerdem noch einmal eine Spur aufwendiger und überall wurden transparente Objekte platziert, wie etwa die durchsichtigen Grabsteine auf den anfänglichen Gräberfeldern.

Die Panoramen in Shadow of the Erdtree sind zum Teil absolut heftig.

All das kostet massiv Leistung, weshalb sich Shadow of the Erdtree nie gänzlich rund anfühlt. Sogar, wenn wir uns eines PlayStation-exklusiven Tricks bedienen!

Die Lösung: Einfach die PS4-Version herunterladen, wobei auch die nicht ganz problemfrei ist

Im Gegensatz zu den Xbox-Konsolen – die euch aufgrund der Smart Delivery-Funktion auf die jeweilige Version beschränken – ist es bei der PS5 möglich, in der Spielebibliothek zwischen den Last- und Current Gen-Konsolen zu wählen.

Das klappte beim Hauptspiel von Elden Ring auch exzellent, der Titel lief dann durchweg mit stabilen 60 fps:

Selbst der frontale Blick auf einen feuerspeienden Drachen brachte das PS4-Original auf der PS5 nicht ins Wanken.

Und auch bei Shadow of the Erdtree können wir euch die PS4-Fassung wärmstens empfehlen, denn über weite Strecken erhaltet ihr dann eine stabile 60 fps-Framerate:

Allerdings sind uns auch etliche Situationen aufgefallen, in denen die Framerate deutlich nach unten rutscht. Zum Beispiel im Bosskampf gegen den tanzenden Löwen, den ihr wahrscheinlich noch aus dem ersten Trailer kennt:

Neben kleineren Drops kommt es beim Löwen-Boss-Fight immer wieder mal zu längeren Hängern bei bestimmten Attacken. Dieses Performance-Verhalten haben wir nur bei der PS4-Version beobachtet.

Aber auch einige eigentlich eher unproblematische Open World-Passagen (wie hier im Wald oder mit Blick auf den Scadu-Baum) sorgten dafür, dass Frames ausgelassen wurden:

Kurzum: Der fps-Boost durch die PS4-Fassung ist noch immer recht deutlich, in einigen Momenten ruckelt der Titel aber dennoch. Teilweise sogar in Situationen, in denen die PS5-Version keine Frames droppt. Deshalb gehen wir am ehesten von einigen Optimierungmängeln aus.

Zudem müsst ihr bei der PS4-Version einige grafische Einschnitte in Kauf nehmen:

eine geringere Render-Distanz bei der Vegetation und damit mehr Pop-In

die Vegetation verliert an Dichte

die Beleuchtung fällt ein gutes Stück flacher aus

Schatten sind sehr niedrig aufgelöst

Texturen wurden vereinfacht

Spiegelungen haben eine niedrige Qualität

einige transparente Lichteffekte werden vereinfacht dargestellt

Die Unterschiede sind nicht verheerend, aber sie fallen bei einem direkten Vergleich dann doch auf. Dafür ist aber die Auflösung mit knapp 1800p recht ordentlich, die PS4-Version wirkt also nicht unscharf auf der PS5.

Dennoch sollte euch der Kompromiss bewusst sein, die volle Grafikpackung gibt es eben nicht. Aber dafür immerhin die klar bessere Performance.

Was ist mit meinen Speicherständen? Wichtig zu erwähnen ist, dass ihr bei Elden Ring problemlos Spielstände von der PS4-Version zur PS5-Fassung übertragen könnt. Entscheidet ihr euch also später umzusteigen, dann klappt das hervorragend. Andersherum geht das aber nicht: Habt ihr bisher ausschließlich die PS5-Version gezockt, dann könnt ihr euren Spielstand nicht einfach zum PS4-Pendant übertragen und den Trick nutzen. Ihr müsstet also zwangsläufig einen neuen Speicherstand starten.

Meinung der Redaktion

Chris Werian Die wackelige Framerate von Elden Ring auf den Konsolen hat mir schon jede Menge Kopfschmerzen bereitet. Beim Hauptspiel habe ich aber zum Glück recht schnell zur PS4-Version gefunden, da diese die ganzen Framedrops des epischen RPG-Hits ausbügelt.



Für mich war die PS4 (Pro)-Version damit die beste Möglichkeit, um Elden Ring auf den Konsolen zu genießen. Schließlich zählen für mich Frames noch immer mehr als eine perfekte Optik – vor allem bei so Timing-intensiven Action-Spielen wie eben Soulslikes.



Bei Shadow of the Erdtree rate ich daher auch weiterhin ganz klar zur PS4-Version auf der PS5, allein schon weil die Erweiterung noch einmal anfälliger für Ruckler ist als das Original. Allerdings läuft auch die PS4-Version des DLCs nicht mehr ganz so butterweich wie noch die des Hauptspiels zuvor.



Klar, mit den verringerten Grafikdetails steht auch ein weiteres Manko der Methode im Raum, für mich sind die PS4-Optimierungen aber gut gewählt und sie springen mir nicht direkt ins Auge. Von daher kann ich sie gut verkraften und somit Shadow of the Erdtree in den nächsten Wochen genießen. Messmer ist bald dran!

Wie habt ihr Elden Ring zuvor gespielt? Habt ihr die PS5-Version gezockt oder seid ihr auch lieber auf die PS4-Fassung gewechselt?