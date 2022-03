Elden Ring meets Zelda: Fan erschafft sich eigenen Ganondorf zum Nachbauen

Der Charakter-Editor von Elden Ring ermöglicht völlig wahnwitzige Kreationen und lässt keinen Fanwunsch offen. Sowohl die Farben als auch die Proportionen von Nase, Mund und Co. können wieder einmal abstruse Ausmaße annehmen.

Die GameStar-Redaktion zeigt beispielsweise, welche kreativen Einfälle sie hatten und welche Möglichkeiten der umfangreiche Charakter-Editor bietet. Auch im Internet präsentieren Fans stolz ihre geschaffenen Wesen. Ein Spieler hat den Charakter-Editor so weit ausgereizt, dass er eine Figur kreiert hat, die wir eigentlich aus einem völlig anderen Videospiel kennen.

Ganondorf kommt ins Zwischenland

Was hat er geschaffen? Auf Reddit zeigt User PalamationGaming, was alles mit dem Charakter-Editor von Elden Ring möglich ist. Er präsentiert einen Charakter mit grünlicher Haut, roten Haaren, einer tätowierten Stirn und einer glänzenden, imposanten Rüstung:

Kommt euch diese Figur bekannt vor? Der Charakter ist dem Bösewicht Ganondorf nachempfunden, der als Antagonist zahlreiche Auftritte in der The Legend of Zelda-Reihe hat. Dieser Ganondorf speziell hat als Inspirationsquellen The Legend of Zelda: Twilight Princess und Hyrule Warriors, ein Musou-Ableger der Zelda-Spiele.



Die Rüstung, die er für seinen nachgebauten Ganondorf verwendet, hat der Spieler vom Endboss Sternengeißel Radahn. Den Rest vom Aussehen hat er nur mithilfe des Charakter-Editors so hinbekommen, dass er Ganondorf wirklich ähnlichsieht.



Das folgende Video zeigt, in welche Welt sich der selbst kreierte Ganondorf nun stürzen kann:

Ganondorf zum Nachmachen

In der Kommentarspalte wird deutlich, dass die Community völlig aus dem Häuschen über den selbst erschaffenen Ganondorf ist. User FriendofBirb findet nur lobende Worte für das Aussehen:

Das ist knallhart. Geh ein paar hylianische Schädel zertrümmern.

Auch User j-raine kann sich kaum vor Begeisterung über das Aussehen des nachgebauten Ganondorfs bremsen:

[…] Das ist der beeindruckendste Elden Ring-Charakter, den ich je gesehen habe.

Falls ihr den Ganondorf selbst nachbasteln wollt: Der Ersteller hat die Werte für die Slider aus dem Charakter-Editor geteilt, sodass ihr nur die Werte übernehmen müsst, um mit dem König der Gerudos durch das Zwischenland zu ziehen.

Welche Charaktere habt ihr mit dem Charakter-Editor bereits nachgebaut?