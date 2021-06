Elder Scrolls 6-Schauplatz wohl als Easter Egg in Starfield-Trailer enthüllt

Der Starfield-Trailer gehörte beim Showcase von Microsoft und Bethesda auf der E3 für viele Zuschauer*innen zu den Highlights. Nun hat ein Fan jedoch etwas bemerkt, was seiner Ansicht nach ein Easter Egg zu einem ganz anderen Spiel sein könnte, nämlich zu The Elder Scrolls 6. Es geht dabei um den möglichen Schauplatz des kommenden Rollenspiels. Ein Thema, das bereits im Januar nach einem Tweet heiß diskutiert wurde.

Ein möglicher Schauplatz

Darum geht es: The Elder Scrolls 6 wurde bereits auf der E3 2018 angekündigt. Vor einem halben Jahr war es wegen eines Tweets auf dem offiziellen Twitter-Account von The Elder Scrolls im Gespräch. Dieser enthielt womöglich verschlüsselte Informationen, die von Fans so interpretiert wurden, dass es uns in The Elder Scrolls 6 nach Hammerfell verschlägt. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür jedoch nicht.

Nun ist einem aufmerksamen Fan etwas im Starfield-Trailer aufgefallen: Wie Huhwtfbleh auf Reddit erklärt, ging es eigentlich beim genauen Anschauen eines Screenshots eigentlich darum die Beschriftungen der Knöpfe einer Konsole zu lesen. Dabei ist dem Fan aber eine Fläche mit abgeblättertem Lack aufgefallen, die seiner Meinung nach stark an die Form der Region Hochfels erinnert.

Dabei handelt es sich um eine Region, die direkt an Hammerfels grenzt. Also das Gebiet, das bereits im Januar im Mittelpunkt der Diskussionen stand. Beide Regionen befinden sich im Westen Tamriels.

Mehr zu The Elder Scrolls 6

Was ist an der Spekulation dran?

Mutmaßungen wie diese müssen immer mit Vorsicht behandelt werden. The Elder Scrolls und Starfield werden beide von Bethesda entwickelt und es ist nicht ungewöhnlich, dass Entwickler*innen versteckte Hinweise in Trailer einbauen.

Die Region Hochfels grenzt außerdem an Hammerfell, über das im Januar spekuliert wurde. Allerdings handelt es sich um eine reine Fan-Spekulation und ob die Ähnlichkeit für euch frappierend genug ist, müsst ihr selbst entscheiden.

Erkennt ihr die Ähnlichkeit mit Hochfels? Und welchen Schauplatz wünscht ihr euch für The Elder Scrolls 6?