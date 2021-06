Elex 2 angekündigt: Gothic-Macher enthüllen Action-RPG mit Trailer

Die Gerüchteküche kochte das Thema Elex-Nachfolger schon Ende 2019 hoch. Ursprünglich wollten Piranha Bytes ihr neues RPG bereits im letzten Jahr ankündigen, doch vermutlich machten die schwierigen Arbeitsbedingungen während der Corona-Pandemie den Gothic-Machern einen Strich durch die Rechnung. Jetzt steht aber endlich offiziell fest: Ja, Elex 2 befindet sich in Entwicklung.

Elex 2

Action-RPG

Release: "bald"

Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Das bietet euch Elex 2

Altes und Neues: Viele Elemente werden aus dem ersten Teil übernommen. Schauplatz ist erneut der von einer Naturkatastrophe zerstörte Planet Magalan, auf dem einige Fraktionen um die Vorherrschaft kämpfen. Protagonist Jax ist ebenfalls wieder mit von der Partie. Auch beim Gameplay wurden die Systeme eher optimiert und erweitert, als komplett ausgetauscht und abgeändert.

Die Ausgangslage ist aber trotzdem spannend. Nach den Ereignissen des ersten Teils hat sich das Leben auf Magalan einigermaßen entspannt. Aber natürlich lauert um die nächste Ecke direkt eine noch viel größere Bedrohung - das Element Dark-Elex. Um dieser Gefahr etwas entgegenzusetzen, ist es eure Aufgabe in der Rolle von Jax alle Fraktionen zu vereinen.

Hier seht ihr den Ankündigungstrailer zu Elex 2:

Handgefertigte Open World: Wie wir es von von Piranha Bytes kennen, wird auch Elex 2 in einer offenen, komplett per Hand erstellten Welt spielen. Diese könnt ihr nicht nur zu Fuß, sondern dank eures Jetpacks auch im Flug erkunden. Das Fluggerät ist im Vergleich zum Vorgänger deutlich potenter und lässt euch diesmal so richtig abheben.

Science-Fiction meets Fantasy

Elex setzt sich mit seinem futuristischen Setting von anderen Piranha Bytes-Reihen wie Gothic und Risen ab. Da sich die Menschheit teilweise zurückentwickelt hat, moderne Technologien aber noch immer existieren, ergibt sich ein interessantes Universum, mit Fraktionen, die in völlig verschiedenen Zeitaltern zu leben scheinen. Diese teilweise verfeindeten Lager durch eure Taten und Entscheidungen alle zufriedenzustellen, wird in Elex 2 wieder eine große Rolle spielen.

Die Kollegen von GameStar+ haben übrigens bereits eine sehr ausführliche Preview zu Elex 2 für euch:

0 0 Mehr zum Thema Das ist Elex 2! Alles zu Gameplay, Story und Open World

Elex 2 erscheint "bald" für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.