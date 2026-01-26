Entwickler wollten ihrem Indie-Hit schon vor 11 Jahren das "letzte Update" verpassen, aber er ist so erfolgreich, dass jetzt trotzdem noch ein riesiger Patch kommt

Terraria-Fans erwartet morgen das langersehnte Update 1.4.5.

Die Beliebtheit von Terraria ebbt auch nach 15 Jahren nicht ab. Eigentlich wollte das Team von Re-Labs schon vor vielen Jahren weiterziehen, aber aufgrund der großen Fan-Base kann das Studio einfach nicht locker lassen – und so erscheint am 27. Januar das große Update 1.4.5 "Bigger and Boulder".

Angekündigt wurde der große Patch bereits 2023 als Kooperation mit dem ebenfalls beliebten Roguelite Dead Cells. Die entsprechenden Items sind auch tatsächlich jetzt mit dabei, aber es reihen sich noch viel mehr Neuerungen ein.

1:22 Terraria Update 1.4.5 Bigger and Boulder: Der große Patch des beliebten Sandbox-RPGs bringt einen Haufen Neuerungen mit

Autoplay

Schon vor drei Jahren sagte Studio-Chef Andrew Spinks auf seinem mittlerweile gelöschten Twitter/X-Account: “Nach 12 Jahren verkauft sich das Spiel immer noch wie warme Semmeln. Es gibt so viel Nachfrage, dass es schwer fällt weiterzuziehen”.

Daran hat sich nichts geändert, wie ein Blick auf die aktuellen Spielerzahlen zeigt. Bis jetzt sind allein auf Steam täglich um die 40.000 Leute unterwegs – und das Spiel ist mittlerweile auf nahezu allen Plattformen verfügbar, inklusive Mobile (via SteamDB).

Bereits 2015 spielte das Studio mit dem Gedanken Terraria hinter sich zu lassen. Update 1.3 galt damals als “das erste geplante letzte Update”, wie Entwickler Ted Murphy gegenüber PC Gamer zugab. Dabei geblieben ist es aber offensichtlich nicht.

Es folgten weitere große und kleine Patches in den folgenden Jahren, die wiederum als finale Patches geplant waren. Eins davon hieß sogar "Journey's End" also "Das Ende der Reise". Doch selbst im Jahre 2026 ist die Geschichte von Terraria mit Patch 1.4.5 noch nicht zu Ende erzählt.

Neben den angekündigten Crossover-Items zu Dead Cells, wie etwa eine kopflose Rüstung, gibt es eine weitere Kooperation mit dem Creature Collector Palworld, aus dem ebenfalls einige Items und Monster ins Terraria-Universum kommen.

Ebenfalls bereits bestätigt sind neue Möbel, neue Boulder, neue Waffen und verschiedene Neuerungen beim Gameplay. Im Charaktereditor könnt ihr euch etwa jetzt eine kleine Vorschau von eurer Figur in verschiedenen Outfits anzeigen lassen.

Neue UI-Elemente sollen euch zudem den Alltag erleichtern, etwa beim Einrichten von Häusern mit zusätzlichen Markierungen oder das überarbeitete Crafting-Menü. Eine wichtige Neuerung ist auf jeden Fall, dass ihr nun mit Ressourcen aus mehreren nahen Truhen loswerkeln könnt – immer eine gute Sache.

Offizielle Patch Notes gibt es noch nicht, allerdings könnt ihr euch im Terraria-Wiki bereits eine sehr lange Liste mit allen bisher angekündigten Änderungen anschauen, wenn ihr es genau wissen möchtet.

Falls ihr nach einer längeren Pause wieder mit Terraria loslegen wollt oder ihr mit dem Gedanken spielt komplett neu einzusteigen, dürfte Update 1.4.5 einen guten Zeitpunkt für euch darstellen.

Was denkt ihr: Seid ihr bei Terraria noch am Start oder schaut ihr mit dem neuen Update wieder rein?