Wenn ich mir eins für Stardew Valley 1.7 wünsche, dann, dass Kinder nicht mehr nutzlos sind

Wenn ich einen Wunsch für Stardew Valley 1.7 frei habe, dann dass Kinder mehr zu tun bekommen.

Die beliebte Farming Simulation Stardew Valley ist seit dem ursprünglichen Release 2016 stetig gewachsen. Auch das kommende Update 1.7 soll frischen Wind ins Sternentautal bringen, doch bisher ist noch nicht viel zu den neuen Inhalten bekannt. Eine Sache steht auf meinem persönlichen Wunschzettel jedoch ganz oben.

Kinder haben mehr verdient

Neben dem Tüfteln an der perfekten Effizienz für meine Farm, ist der Lifesim-Aspekt von Stardew Valley ein wichtiges Standbein und bis heute einer der Hauptgründe, weswegen mich das Spiel bis heute fesselt. ConcernedApes Charaktere und die Gemeinschaft von Pelican Town sind mir ans Herz gewachsen.

0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Autoplay

Umso schöner ist es, dass mir das Spiel die Möglichkeit gibt, Freundschaften zu schließen und sogar eine Familie zu gründen. Schade ist allerdings, dass der Nachwuchs kaum spielerische Auswirkungen hat.

Zwar altern Babys nach einigen Ingame-Tagen, das Kleinkind-Alter können sie allerdings niemals verlassen. Auch die Interaktionsmöglichkeiten sind begrenzt. Mehr als ein bisschen Spielen oder einen Hut aufsetzen ist leider nicht drin.

Hier klafft eine offensichtliche Lücke im Gameplay-Gerüst von Stardew Valley, die sich geradezu aufdrängt, um weiter ausgebaut und verbessert zu werden.

Wie cool wäre es zum Beispiel, wenn Kinder nach einer bestimmten Zeit tatsächlich erwachsen werden würden. Das könnte etwa ermöglichen, besondere Dialoge mit ihnen zu führen oder Quests zu erhalten, die nur für Eltern vorbehalten sind.

Außerdem liegt es natürlich nahe, Aufgaben auf dem Hof zu verteilen, um die erwachsenen Kinder schon mal auf das Bauernhof-Leben vorzubereiten. Ganz nebenbei wäre das auch spielerisch eine nette Möglichkeit, bestimmte Aktionen zu automatisieren. Wozu brauche ich einen der seltenen Autopetter für die Hoftiere, wenn ich Kinder habe?

Bisher gibt es noch nicht viele offizielle Infos zu den Inhalten des kommenden Stardew Valley-Patches. Allerdings werden uns wohl einige neue Features erwarten, denn für die Umsetzung hat sich ConcernedApe, der weitestgehend alleine arbeitet, ein kleines Team zusammengestellt.

Eigentlich arbeitet der Solo-Dev nämlich gerade an seinem nächsten Spiel Haunted Chocolatier. Wann das erscheint, ist ebenfalls unbekannt.

Was wir wissen ist, dass mit Update 1.7 ein neuer Farm-Typ ins Spiel kommt. Es wird sich also auf jeden Fall lohnen, mit dem Patch noch einmal einen neuen Spielstand zu starten.

Darüber hinaus gibt es viele Möglichkeiten, mit denen Stardew Valley erweitert werden könnte. In der Vergangenheit zeigte sich ConcernedApe bereits offen dafür, die bestehenden Romanzen auszubauen oder sogar komplett neue hinzuzufügen. Das ließe sich natürlich wunderbar mit komplexeren Kinder-Features kombinieren.

Für mich würde sich damit auf jeden Fall eine der größten inhaltlichen Lücken schließen, die das ansonsten sehr umfangreiche Stardew Valley aktuell plagen.

Was denkt ihr: Welche Wünsche und Hoffnungen habt ihr für Stardew Valley 1.7?