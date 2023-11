Ende der gedruckten GamePro: Ein kleines Good-Bye von Kai

Neben der gedruckten GamePro verabschiedet sich auch Kai.

Einige kennen mich sicher noch aus der gedruckten GamePro, wo ich von Anfang an dabei war. Viele Website-Only-User können aber bestimmt nicht wirklich viel mit meinem Namen anfangen.

Für die bin ich dann eher der Typ, der ab und zu mal ein paar komische Nerd- und Wrestlingspiele getestet hat – und auch mal mit dem ein oder anderen „geschmacklosen“ Gag angeeckt ist, den man möglicherweise empört in einer Instagram-Story bloßstellen musste.

Wie auch immer, ich habe das GamePro-Heft und die Website nun 21 Jahre lang begleitet. Seit 2015 eben vor allem das Heft, für das ich jeden Monat den Plan erstellte und die Online-Artikel zu Printartikeln umbaute, die vom Layout-Team mit viel Liebe umgesetzt wurden. Das Ganze begleitete ich dann immer bis zur Abgabe an die Druckerei.

Im Juli 2002 stellte sich die frisch zusammengewürfelte GamePro-Truppe für ein Teamfoto auf den Parkplatz des IDG-Gebäudes. Jeder hielt eine Konsole in die Höhe.

Für viele eigene Artikel blieb da leider nicht viel Zeit. Das fand ich immer schade, aber genauso schade hätte ich es gefunden, wenn es kein Heft mehr gegeben hätte. Also übernahm ich eben die Verantwortung darüber und durfte mich zumindest ab und zu bei den genannten Freak-Titeln, der gelegentlichen Titelstory zu Red Dead Redemption 2 oder ähnlichem, sowie Herzensangelegenheiten wie meinem Gundam-Special in Ausgabe 03/23 schreiberisch austoben.

Nun findet die gedruckte GamePro also ihren Abschluss. Und es ist tatsächlich ein Abschluss, denn da die Entscheidung zur Einstellung mit genügend Vorlauf kam, konnten wir über die letzten Wochen eine finale Goodbye-Ausgabe zusammenstellen, statt einfach sang- und klanglos zu verschwinden. Und wenn ich das so sagen darf: Sie ist wirklich schön geworden!

Auf über 20 Seiten feiern wir die Geschichte der Print-GamePro. Es melden sich Ehemalige zu Wort, wir blicken zurück, gedenken noch einmal eines ganz besonderen Kollegen und Freundes, und kramen tief in den Fotoalben.

Und dann wäre da natürlich noch mein ganz persönlicher kleiner Triumph zum Schluss, mit dem ich GamePro auf meine Weise Lebwohl sage: Eine Titelstory mit Film-Special zu RoboCop! Zugegeben, wir hatten schon einige "merkwürdige" Titelstorys, doch dass mein liebster Cyborg-Gesetzeshüter mal zu solchen Ehren kommen würde, hätte ich in all den Jahren nie zu träumen gewagt.

Nach 21 Jahren die letzten Überbleibsel des ursprünglichen Teams: Die grüne Debug-Xbox und Kai.

In den vergangenen einundzwanzigeinhalb Jahren (das ist eine Zahl, die man einfach mal ausschreiben muss) habe ich viele tolle Leute kennengelernt, sowohl in der Redaktion als auch in der Spieleindustrie selbst.

Ich habe Menschen getroffen, von denen ich nie dachte, sie mal zu treffen: Mortal-Kombat-Vater Ed Boon, Dwayne "The Rock" Johnson, Uwe Boll, Hideo Kojima, John Carpenter, "Stone Cold" Steve Austin – ja selbst Steven Seagal (Kreisch!) ist mir durch meinen Job mal in voller Leibesfülle über den Weg gewalzt, und mein Presseausweis hat mir auf der Frankfurter Buchmesse die Tür zu Arnold Schwarzenegger geöffnet! Wenn ich so zurückdenke, kommt mir das alles wie ein unglaublich cooler Traum vor. Der Fiebertraum eines Fanboys.

Was ich bei all dem aber nicht vergessen will, seid ihr. Ob auf Games Conventions oder gamescoms, die Menschen zu treffen, für die man das tut, was man tut, war immer toll. Und seit Bekanntgabe der Hefteinstellung flatterten zahllose Abschieds-Mails ins Redaktionspostfach, die ich allesamt gelesen und beantwortet habe.

Warum? Weil ihr es wert seid. Die Geschichten, die ich da mitunter las, ließen mich schmunzeln und trieben mir das ein oder andere Tränchen in die Augen. Besonders die Geschichte von Johannes hat mich beeindruckt und ein bisschen stolz gemacht, dass ein simples, gedrucktes Spielemagazin sogar Ablenkung von schlimmem Mobbing sein kann.

Feedback ist wichtig. Nicht nur in Momenten, in denen man vielleicht ein bisschen Aufmunterung braucht. Und obwohl ich in der Website-Steinzeit vor unzähligen Jahren in den Kommentaren immer wieder mal mit einigen Leuten aneinandergeraten bin (Hallo KingKong, meine alte Wrestling-hassende Nemesis!), ist es meiner Meinung nach wichtig, auf Meinungen und konstruktive Kritik zu hören. Auf Redaktions- wie auch auf Community-Seite.

Deshalb haben mich auch die Abschieds-Mails von Lesern gefreut, die der GamePro wegen Meinungsverschiedenheiten in der Kommentarsektion oder anderer Vorfälle teilweise schon vor Jahren den Rücken kehrten. Danke! Das zeugt von Größe.

Ach, ich würde ja gern noch ewig an diesem Text weiterschreiben, um das Unvermeidliche weiter hinauszuzögern, aber sei’s drum. Machen wir hier Schluss.

An alle, die trotz der vielen Buchstaben (3.752, Leerzeichen nicht mitgezählt) bis hierhin gelesen haben: Es war eine tolle Erfahrung, ich hab euch lieb!

Kai