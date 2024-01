Enshrouded - 7 Tipps für einen erfolgreichen Start ins Survival-Abenteuer

Die Welt von Enshrouded ist sehr hübsch, aber auch gefährlich. Unsere Tipps helfen euch dabei, in Embervale zu bestehen.

Nach dem großen Erfolg des Überraschungshits Palworld ist kurze Zeit später auch das aus Deutschland stammende Survival-Spiel Enshrouded im Early Access erschienen. Darin erkunden wir das Reich Embervale, erfahren, was es mit der dortigen Miasma-Seuche auf sich hat und bauen uns nebenher Häuser, Burgen oder ganze Siedlungen.

Wir haben uns ins Abenteuer gestürzt und dabei folgende Tipps zusammengetragen, die euch den Einstieg erleichtern sollen.

1) Vergesst nicht, dass ihr alles zerstören könnt

Eine der Besonderheiten von Enshrouded ist es, dass ihr nahezu alles abbauen oder zerstören könnt – egal, ob Terrain oder Bauwerk. Das solltet ihr auch stets im Hinterkopf behalten, denn schon von Anfang an könnt ihr auf viele versteckte Schätze stoßen, wenn ihr die Umgebung genau beobachtet.

Direkt zum Start durchquert ihr beispielsweise einen kleinen Stollen mit den ersten Gegnern. Schon hier wartet eine versteckte Schatzkiste hinter einem Holzgerüst, an dem ihr in anderen Spielen vermutlich einfach vorbei gehen würden.

Ihr wollt wissen, wie Enshrouded im Test abgeschnitten hat? Im Test-Video erfahrt ihr alles nötige:

13:02 Enshrouded - Test-Video zum Survival-Spiel im Early Access

2) Befreit schnellstmöglich den Schmied

Nachdem ihr wenige Minuten nach dem Start in Glutwacht angekommen seid und euren ersten Altar erbaut haben, bekommt ihr die Aufgabe, den Schmied zu erwecken. Dieser ist der erste von fünf NPCs, die ihr im Rahmen der Handlung freischalten könnt.

Besonders mit dem Metallwerker solltet ihr nicht lange warten, da ihr von ihm nicht nur eine Reihe Aufgaben bekommt, sondern auch neue Rezepte, wie die Schmiede freischaltet. Diese gibt euch wiederum Zugriff auf neue Anleitungen.

3) Baut direkt Gleiter und Greifhaken

Zwei der wichtigsten Rezepte schaltet ihr ebenfalls über den Schmied frei – den Gleiter und den Greifhaken. Diese solltet ihr unbedingt schnellstmöglich freischalten, weil sie eure Bewegungsfreiheit in der Spielwelt enorm verbessern.

Mit dem Gleiter erreicht ihr beispielsweise schnell und ohne lästige Umwege den Boden tiefer Schluchten, mit dem Greifhaken überquert ihr hingegen breite Abgründe. Das eröffnet euch nicht nur neue Möglichkeiten, sondern spart auch eine Menge Zeit.

Um die beiden Werkzeuge herzustellen, benötigt ihr – neben einer Werkbank – folgende Rohstoffe:

Gleiter

8 Miasmaholz: bekommt ihr von den Bäumen im Miasma-Nebel

bekommt ihr von den Bäumen im Miasma-Nebel 2 Tierfelle

2 Garne: könnt ihr mit Pflanzenfasern von Büschen selbst herstellen

könnt ihr mit Pflanzenfasern von Büschen selbst herstellen 2 Miasma-Sporen: bekommt ihr zum Beispiel von den Miasma Zombies im ersten Stollen oder im ersten großen Nebel-Gebiet

Greifhaken

4 Metallschrott: bekommt ihr von Gegnern, oder indem ihr Gegenstände mit Metallelementen (z.B. alte Kisten) zerlegt

bekommt ihr von Gegnern, oder indem ihr Gegenstände mit Metallelementen (z.B. alte Kisten) zerlegt 7 Garne

10 Miasma-Sporen

4) Immer ausgeruht reisen

Direkt am Anfang fällt euch wahrscheinlich die Ausgeruht-Anzeige in der linken oberen Bildschirm-Ecke auf. Dieser sehr nützliche Buff sorgt dafür, dass ihr mehr Ausdauer habt und diese schneller regeneriert. Da euch beim Erkunden der Welt, in den Kämpfen und beim Abbauen einiger Ressourcen schnell die Puste ausgeht, ist diese Stärkung Gold wert.

Um den Status zu erlangen, müsst ihr drei Bedingungen erfüllen:

Schutz/Ausruhen: Erhaltet ihr, indem ihr sitzt, liegt oder euch in einem geschützten Bereich wie einer Hütte aufhaltet.

Wärme: Um euch aufzuwärmen, muss eine Wärmequelle, wie ein Lagerfeuer, ein Kamin oder ein Feueraltar in der Nähe sein.

Komfort (Level): Das richtige Ambiente ist nicht nur Voraussetzung für eure Ausgeruhtheit, sondern legt auch die Laufzeit des Buffs fest. Je höher der Komfortlevel also ist, desto länger hält die Stärkung an. Sitzt ihr beispielsweise an einem Lagerfeuer mitten auf der Wiese, hält der Ausgeruht-Buff wesentlich kürzer an, als wenn ihr in einem Bett in eurem voll ausgestatteten Haus nächtigt.

Bereits mit Komfort-Level 5 (ihr sitzt einfach am Feueraltar) bekommt ihr 10 Minuten Buff spendiert.

Zusätzliche Buffs wie die Steigerung unserer Attribute könnt ihr zudem erlangen, indem ihr esst. Verspeist ihr zum Beispiel den richtigen Pilz, steigert ihr so eure Intelligenz um zwei Punkte, was wiederum dafür sorgt, dass ihr 10% mehr Schaden mit Magie verursacht – da schmeckt es doch direkt noch besser!

5) Flammenaltar upgraden und Miasma-Widerstand verbessern

Eure Flammenaltare haben gleich mehrere wichtige Funktionen in Enshrouded. Zum Beispiel erwacht ihr hier, wenn ihr in der Spielwelt das Zeitliche segnet, auf der Map nutzt ihr sie als praktische Schnellreisepunkte.

Sprecht ihr mit der Flamme im Altar, könnt ihr zudem noch zwei wesentliche Upgrades vornehmen. Indem ihr den Altar aufwertet, vergrößert sich der zum Schrein gehörende Baubereich, also das Gebiet, in dem ihr Gebäude oder Strukturen errichten könnt. Zudem bleiben hier alle Veränderungen am Terrain dauerhaft erhalten.

Stärkt ihr hingegen die Flamme, erhöht ihr damit die Flammenstufe. Dadurch könnt ihr zukünftig mehr Altare bauen, stärkeren Miasma-Nebel aushalten und auch mehr Zeit darin verbringen. Zudem bekommt ihr einen Bonus auf eure Attribute und werdet somit etwas stärker.

6) Mächtiger durch Paraden

Kämpft ihr vorwiegend im Nahkampf, solltet ihr in keinem Fall die Parade ignorieren. Diese könnt ihr auslösen, wenn ihr den Block nicht permanent oben halten, sondern erst im letzten Augenblick vor gegnerischen Attacken aktiviert. Gelingt euch das, wird der oder die Angreifende betäubt und ihr attackiert kurzzeitig ohne Gegenwehr. Mit dem passenden Skill könnt ihr sogar verheerende Gegenangriffe auslösen.

Keine Sorge, im Gegensatz zu knallharten Souls-Likes ist das Zeitfenster für eine Parade in Enshrouded sehr großzügig. Mit etwas Übung habt ihr den Dreh schnell raus und kommt zukünftig wesentlich einfacher durch die Kämpfe.

7) Das richtige Verhältnis zwischen Aufgaben und Erkundung

Enshrouded verfügt mit Embervale über eine sehr hübsche Spielwelt, die euch insbesondere mit dem Gleiter und dem Greifhaken zum Erkunden einlädt. Nicht selten ist aus dem Vorhaben "nur etwas Stein abzubauen" zumindest bei uns eine lange Erkundungstour geworden, in der wir zahlreiche Schätze und neue Gebiete entdeckt haben.

Vergessen ihr dabei aber, regelmäßig Aufgaben für die NPCs oder die Flamme zu erledigen, entgehen euch einerseits zahlreiche und überaus praktische Rezepte, die ihr Stück für Stück über die Quests freischalten könnt. Andererseits lauft ihr Gefahr, bei eurer Erkundung immer wieder vor Barrieren zu stehen, da euch zu starke Miasma-Nebel einen Strich durch die Rechnung machen.

Natürlich gibt es hier kein Falsch oder Richtig, um den meisten Spaß aus Enshrouded herauszuholen, empfehlen wir aber, die Aufgaben und die Stärkung der Flamme stets im Blick zu haben.

Enshrouded ist seit dem 24. Januar über Steam erhältlich und soll den Early-Access innerhalb von 12 Monaten verlassen. Aber bereits in der Vorabversion bietet das Spiel Inhalte für viele Stunden. Diese könnt ihr übrigens nicht nur alleine, sondern auch mit bis zu 15 anderen Mitspielenden erleben.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Enshrouded schon gespielt und habt ihr noch weitere Tipps parat? Oder spielt ihr lieber Palworld? Verratet es uns in den Kommentaren!