Elder Scrolls Online: Feierlichkeiten der Unerschrockenen-Event bringt besondere Items

Das nächste Event in Elder Scrolls Online steht an. Schon an diesem Donnerstag, dem 18. November 2021, starten die Feierlichkeiten der Unerschrockenen. Dann habt ihr anderthalb Wochen Zeit, besonders beliebte Dungeons zu besuchen und euch speziellen Loot zu verdienen. Hier alle Zeiten in der Übersicht:

Start: 18. November um 16 Uhr deutscher Zeit

18. November um 16 Uhr deutscher Zeit Ende: 30. November um 16 Uhr deutscher Zeit

So startet ihr das Event: Im Gegensatz zu anderen ESO-Events gibt es bei den Feierlichkeiten der Unerschrockenen keinen XP-Bonus. Stattdessen warten diverse Belohnungen darauf, von euch eingesackt zu werden. Um eine Event-Quest zu starten, müsst ihr ein Verlies für vier Spieler*innen betreten, und schon geht es los. Alternativ könnt ihr auch im Kronen-Shop die Einführungsquest „Ruhm der Unerschrockenen“ herunterladen und spielen.

Alternative für Solo-Spieler*innen: Wenn ihr keine Gruppe findet, der ihr beitreten könnt, habt ihr einmal täglich die Möglichkeit, Bolgruls Unerschrockenen-Quest abzuschließen. Bolgrul wartet auf euch in den Unerschrockenen-Enklaven.

Das könnt ihr bei den Feierlichkeiten der Unerschrockenen abstauben

Wenn ihr den Boss in einem Verlies besiegt, erhaltet ihr eine Unerschrockenen-Belohnungstruhe, die folgende Gegenstände beinhalten kann: Schatzkarten, Fundberichte, Beute zum Verkauf, Handwerksmaterialien, Unerschrockenen-Schlüssel und Monturstilseiten. Mit jeder Truhe wird euch ein Opalwaffenstil zugesichert. Diese Opel-Versionen gibt es:

Würgedorn

Eisherz

Hochwärter Dämmer

Bogdan die Nachtflamme

Schwarmmutter

Tagesbonus: Der erste Dungeon-Boss, den ihr an einem Tag besiegt, beschert euch zusätzlich zwei Ereignisscheine, für die ihr bei der Impresaria folgende Dinge erwerben könnt: Alle drei Fragmente für den unbeständigen Wandelstein als Begleiter, drei Fragmente für das Rußverderbnis-Plateau als Heim, Gebundene Stilseiten für Opalwaffen, Opalmasken sowie Opalschultern und Gruppenreparaturmaterial. (via: Elderscrollsonline)

Holt ihr euch die speziellen Belohnungen in Elder Scrolls Online?