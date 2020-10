ESO: Das beliebte MMORPG ist ab sofort im Xbox Game Pass

Nach dem Kauf von Zenimax und damit auch Bethesda durch Microsoft, werden immer mehr Spiele des Unternehmens dem Xbox Game Pass hinzugefügt. Nun könnt ihr das beliebte MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) kostenlos darüber spielen.

Ein Buy2Play-MMORPG für lau

ESO müsst ihr euch eigentlich kaufen. Es ist zwar dann möglich, ohne Abo zu spielen, um ein Free2Play-MMORPG handelt es sich aber nicht. Gut, wenn ihr de Xbox Game Pass besitzt, denn so könnt ihr die Abenteuer in der Fantasywelt Tamriel erleben, ohne das Hauptspiel kaufen zu müssen. Sogar das Addon Morrowind ist mit dabei, das euch ins Land der Dunkelelfen führt.

Zusatzinhalte wie kosmetische Items, besondere Häuser oder spezielle Pets kauft ihr euch dann allerdings über den Kronen Shop. Dort gibt es zudem das optionale Abo, das ihr aber nicht zwingend braucht. Es stehen euch außerdem weitere Abenteuer in Form von DLCs und Addons gegen Geld zur Verfügung. Dazu gehört die aktuell stattfindende, große Story "Das Schwarze Herz von Skyrim", welche euch in die Provinz Himmelsrand führt.

Warum sich das Hauptspiel lohnt: Doch, wenn ihr erst mit dem Hauptspiel einsteigt, erwarten euch bereits jede Menge Abenteuer, die euch sicherlich mehrere Wochen beschäftigen - hinzukommt noch das PvP im Gebiet Cyrodiil. Ihr bekommt also sehr viel zu tun. Möchtet ihr dann weitere Abenteuer erleben, könnt ihr sogar noch die Story rund um das Addon Morrowind im Xbox Game Pass erleben.

Im Oktober 2020 gibt's noch mehr Spiele im Game Pass

Abenteuer in einer Endzeit-Welt: Neben dem MMORPG ESO befindet sich jetzt auch das Roguelike Scourgebringer im Xbox Game Pass. In diesem Spiel schlüpft ihr in die Rolle der Kriegerin Kyhra, welche sich gegen eine finstere Macht stellt, die ihre Welt in Schutt und Asche legt. Dazu kämpft ihr euch durch Horden an Maschinen und kommt dabei dem Geheimnis eurer Vergangenheit auf die Spur.

Alle Xbox Game Pass-Spiele im Oktober 2020 findet ihr in unserer Übersicht:

