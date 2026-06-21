Technikexperten zocken Bloodborne in 4K auf der PS5 und zeigen damit, was euch alles entgeht

Selbst unter vorgehaltener Waffe ist den meisten PS5-Konsolen kein 4K-Signal in etlichen PS4-Spielen zu entlocken.

Es ist ein Traum vieler PS5-Besitzer*innen endlich PS4-Klassiker wie Killzone: Shadow Fall, The Order: 1886 und natürlich Bloodborne in 4K zu spielen. Bisher erschien das unmöglich, sofern Sony selbst nicht kräftig bei den Spielen per Patch nachbessert. Einer Modderin ist es nun aber tatsächlich gelungen und sie hat damit Digital Foundry ins Schwärmen gebracht: Von einem absoluten "Showcase" ist sogar die Rede.

Hackerin entdeckt Möglichkeit für 4K-Auflösung in Bloodborne und Co.

Wahrscheinlich kennt kaum jemand die Funktionsweise der PS5-Abwärtskompatibilität so gut, wie die Modderin Christina oder Illusion, wie sie sich selbst im Internet nennt. Vor gut zwei Jahren entdeckte sie eine Möglichkeit, tausende Spiele per Knopfdruck von 30 fps auf 60 fps zu patchen, teilweise sogar darüber hinaus:

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Nun hat sie in Zusammenarbeit mit Digital Foundry gezeigt, was über eine 60 fps-Framerate hinaus möglich ist, und sich das Spiel herausgepickt, von dem sich alle PS4-Fans händeringend ein Remaster wünschen: Bloodborne.

0:46 Bloodborne - Launch-Trailer zur Erweiterung The Old Hunters

Autoplay

Über eine Modifikation, die dem Spiel rund 4 Gigabyte mehr Arbeitssspeicher zugesteht, als Sony es eigentlich für PS4-Spiele geplant hat, und die Taktraten der PS5-CPU und -GPU bis ans Limit treibt, war es der Modderin möglich, die Auflösung des FromSoft-Meilensteins auf beliebige Werte zu erhöhen.

Sprich: Bis zu 4K ist alles möglich.

Wie das am Ende auf der Basis-PS5 läuft, hat Digital Foundry in einem Video zusammengefasst:

4K schaft mit zusätzlichen Patches perfekt getaktete 30 fps

schaft mit zusätzlichen Patches perfekt getaktete 1440p sind mit 50 bis 60 fps spielbar, also gut für Displays mit VRR-Support geeignet

sind mit bis spielbar, also gut für Displays mit VRR-Support geeignet 1296p entlockt dem Spiel komplett stabile 60 fps

entlockt dem Spiel komplett stabile 1080p liefert 80 bis 120 fps, was sich ebenfalls perfekt für VRR eignet

Das Resultat der höheren Auflösungen ist eine weitaus schärfere Bildausgabe und auch die pixelige Treppchenbildung des Titels fällt nicht mehr so deutlich auf.

Insbesondere feine Bildelemente wie Haare, Fell und Zäune flimmern in Bloodborne regelrecht, da das Spiel keine besonders effektive Kantenglättung verbaut hat.

Könnt ihr das auch einfach dann auf eurer PS5 machen? Leider nein. Denn für die Mods, die in Kürze dann auch veröffentlicht werden sollen, ist eine per Jailbreak modifizierte PS5 mit einer sehr niedrigen Firmware (maximal 6.02 von Ende 2023) notwendig.

Damit kann der sogenannte Hypervisor der Konsole umgangen werden. Der soll eigentlich absichern, dass keine Funktionen im Systemkern der PS5 umgeschrieben werden, per Jailbreak geht es dann aber doch. Und dann können auch die neuen Auflösungsdaten und sogar höhere Taktraten aktiviert werden.

Häufig gestellte Fragen zu Jailbreaks Was ist ein Jailbreak? Bei einem Jailbreak wird eine Lücke in der Software eines technischen Geräts ausgenutzt, um eigenen Code einzuschleusen und die Hardware somit von den Sicherheitsmaßnahmen des Herstellers zu "befreien". Ist ein Jailbreak legal? Ein Jailbreak an sich ist nach deutschem Recht legal, wie auch der Jurist Christian Solmecke in einem Video bestätigt. Sony steht es aber frei, eine Konsole vom PSN zu bannen, sollte sie sich in modifiziertem Zustand mit den Servern des Online-Dienstes verbinden. Wird die Konsole für Raubkopien genutzt, wird der rechtlich legale Rahmen wenig überraschend verlassen, da ihr euch mit der Beschaffung, Anfertigung und/oder Verbreitung strafbar macht. Was ist mit einem Jailbreak möglich? Bei einer PlayStation 5 wird ein Jailbreak beispielsweise genutzt, um: Singleplayer-Spiele zu modifizieren, damit sie in höheren Framerates (oder jetzt auch Auflösungen) laufen

höhere Performance in PS4-Spielen freizuschalten

Cheats in Singleplayer-Spielen zu aktivieren

eigene Programme wie Medien-Player oder selbstentwickelte Spiele zu starten

verschollene Apps und Spiele wie die von Konami entfernte P. T.-Demo zu spielen

Linux als alternatives Betriebssystem zu installieren Droht mir Gefahr durch einen Jailbreak? Mit einer alten Firmware ist es nicht möglich, sich beim PlayStation Network anzumelden, Schmutzfinken können euch also nicht gefährlich werden. Funktionen innerhalb des Online-Service sind zudem durch weitere Sicherheitsmaßnahmen geschützt.

Mit der Mod wird dann auch deutlich, dass über die Abwärtskompatibilität der PS5 noch deutlich mehr machbar wäre, als Sony es bis dato erlaubt. Die Vermutung steht schon länger im Raum, dass PS4-Spiele in unterschiedlichen Performance-Profilen laufen, die nicht das Maximum der PS5-Power ausschöpfen, um ein möglichst hohes Maß an Kompatibilität zu gewährleisten.

Diese Kompatibilität wird Sony auch nicht gefährden wollen, auch wenn wir es uns je nach Spiel wahrscheinlich wünschen würden. Insbesondere bei einem Titel wie Bloodborne, der aufgrund seines frühen PS4-Backgrounds nicht so gut gealtert ist, wie später veröffentlichte PlayStation-Spiele.

Was würde eucch bei Bloodborne oder anderen PS4-Titeln mit denselben Limitierungen eher reizen: Mehr fps oder 4K?