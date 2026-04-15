Bloodborne-Film: Möglicher Release, Setting und Story - Alle Hinweise und Infos zum Animationsstreifen im Überblick

Sonys PlayStation-Hit Bloodborne erhält einen animierten Film. Hier sind alle bisherigen Infos dazu im Überblick.

Linda Sprenger
15.04.2026 | 15:12 Uhr

Bloodborne bekommt einen Animations-Film. Bloodborne bekommt einen Animations-Film.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

50% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

Jetzt nur für kurze Zeit: die ersten sechs Monate im Jahresabo mit dem Code »NEU50« sparen. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Mit Bloodborne veröffentlichten Sony und From Software im Jahr 2015 eines der wohl besten Action-Rollenspiele aller Zeiten. Etliche Souls-Fans warten seit Jahren auf eine PS5-Version bzw. eine Neuauflage.

Nachdem ein Remake nach der Schließung von Bluepoint Games zu Beginn des Jahres in weiter Ferne liegt, dürfen wir uns jetzt immerhin über eine andere Neuigkeit aus Yharnam freuen: Bloodborne wird verfilmt, und zwar in Form eines Animationsstreifens. Hier findet ihr alle bisherigen Infos, Gerüchte und Spekulationen zu dem kommenden Projekt im Überblick.

Inhaltsverzeichnis:

Video starten 2:59 Bloodborne - Story-Trailer mit vielen neuen Gameplay-Szenen - Story-Trailer mit vielen neuen Gameplay-Szenen

Was euch beim Bloodborne-Film erwartet

Wie eingangs bereits erwähnt, erwartet euch bei der Bloodborne-Adaption nicht etwa ein Live-Action-Film mit echten Schauspieler*innen wie Uncharted oder The Last of Us, sondern ein animierter Film. Dies kündigte Sony Pictures überraschend im Rahmen der CinemaCon 2026 an (via IGN).

Der kommende Streifen wird von PlayStation Productions, Lyrical Animation und – besonders interessant – vom Content Creator Seán McLoughlin alias "Jacksepticeye" produziert.

Letzterer ist mit 31 Millionen Abonnent*innen einer der größten Gaming-YouTuber überhaupt und hat dank seiner Let's Plays von Elden Ring, Dark Souls und Bloodborne definitiv Ahnung von der Materie. Der YouTuber hat mittlerweile selbst ein Video über seine Beteiligung am Film hochgeladen und bezeichnet das Projekt "als Traum-Projekt, an dem er schon immer arbeiten wollte":

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Es wird wohl blutig: Ebenfalls spannend ist, dass der Film in den USA ein R-Rating bekommen soll. In Deutschland entspricht das einer FSK 16- oder 18-Einstufung.

Ein Film erhält ein "R-Rating", wenn er starke explizite Gewalt, viele Kraftausdrücke oder andere erwachsenere Themen enthält. Heißt im Klartext: Wie auch bei der blutigen Spielvorlage wird's sehr düster und blutig. Und mit der Entscheidung, einen Animationsfilm zu machen, dürfte Sony hier maximale kreative Freiheit haben.

Bluepoint wollte offenbar ein Bloodborne Remake machen - dass es nicht zustande kam, lag nicht an Sony
von Tobias Veltin
Alle Souls-Spiele von FromSoftware im Spielzeit-Ranking - Welcher Teil ist der kürzeste, welcher der längste?
von Linda Sprenger

Bloodborne-Film - Release: Wann erscheint der Animationsstreifen?

  • Konkretes Startdatum: tba.

Die Frage nach einem Release- bzw. Startdatum des Bloodborne-Animations-Films lässt sich bislang noch nicht beantworten. Sony hat weder einen konkreten Termin noch einen Release-Zeitraum kommuniziert. Sollten hierzu Infos veröffentlicht werden, werden wir diesen Artikel entsprechend updaten.

Da der Streifen aber erst angekündigt wurde und noch ganz am Anfang der Produktion steckt, rechnen wir damit, dass wir uns noch ein Weilchen gedulden müssen. Vor 2027 ist unserer Vermutung nach nicht damit zu rechnen.

Auf der zweiten Seite geht's weiter mit dem Setting und der möglichen Story des Films.

1 von 2

nächste Seite

zu den Kommentaren (1)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Bloodborne

Bloodborne

Genre: Rollenspiel

Release: 25.03.2015 (PS4)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 52 Minuten

Bloodborne-Film: Möglicher Release, Setting und Story - Alle Hinweise und Infos zum Animationsstreifen im Überblick

28.02.2026

Bluepoint wollte offenbar ein Bloodborne Remake machen - dass es nicht zustande kam, lag nicht an Sony

14.12.2025

Diese Bosskämpfe bleiben uns für immer im Gedächtnis!

17.05.2025

Alle Souls-Spiele von FromSoftware im Spielzeit-Ranking - Welcher Teil ist der kürzeste, welcher der längste?

27.01.2025

Bloodborne in 4K, 60 fps und besserer Grafik - Fans liefern Remaster, auf das uns Sony jahrelang warten lässt
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Pokémon Pokopia-Event startet bald: Alle Belohnungen, die ihr bei Bisasams Sprungseil-Wettbewerb freischalten könnt

vor 7 Minuten

Pokémon Pokopia-Event startet bald: Alle Belohnungen, die ihr bei Bisasams Sprungseil-Wettbewerb freischalten könnt
PS Plus für April 2026 wird heute enthüllt und die ersten 3 Spiele sind bereits geleakt - Live-Ticker zum Reveal des ExtraPremium-Linups   1     2

vor 36 Minuten

PS Plus für April 2026 wird heute enthüllt und die ersten 3 Spiele sind bereits geleakt - Live-Ticker zum Reveal des Extra/Premium-Linups
Mario-Spiel zum besten Preis aller Zeiten: Switch-Hit ab jetzt im Top-Angebot abstauben!

vor 41 Minuten

Mario-Spiel zum besten Preis aller Zeiten: Switch-Hit ab jetzt im Top-Angebot abstauben!
LEGO enthüllt das große Star Wars-UCS-Set für Mai und so sieht der neue N-1 Starfighter des Mandalorianers aus

vor 43 Minuten

LEGO enthüllt das große Star Wars-UCS-Set für Mai und so sieht der neue N-1 Starfighter des Mandalorianers aus
mehr anzeigen