Bloodborne-Film: Möglicher Release, Setting und Story - Alle Hinweise und Infos zum Animationsstreifen im Überblick

Bloodborne bekommt einen Animations-Film.

Mit Bloodborne veröffentlichten Sony und From Software im Jahr 2015 eines der wohl besten Action-Rollenspiele aller Zeiten. Etliche Souls-Fans warten seit Jahren auf eine PS5-Version bzw. eine Neuauflage.



Nachdem ein Remake nach der Schließung von Bluepoint Games zu Beginn des Jahres in weiter Ferne liegt, dürfen wir uns jetzt immerhin über eine andere Neuigkeit aus Yharnam freuen: Bloodborne wird verfilmt, und zwar in Form eines Animationsstreifens. Hier findet ihr alle bisherigen Infos, Gerüchte und Spekulationen zu dem kommenden Projekt im Überblick.

Inhaltsverzeichnis:

2:59 Bloodborne - Story-Trailer mit vielen neuen Gameplay-Szenen - Story-Trailer mit vielen neuen Gameplay-Szenen

Autoplay

Was euch beim Bloodborne-Film erwartet

Wie eingangs bereits erwähnt, erwartet euch bei der Bloodborne-Adaption nicht etwa ein Live-Action-Film mit echten Schauspieler*innen wie Uncharted oder The Last of Us, sondern ein animierter Film. Dies kündigte Sony Pictures überraschend im Rahmen der CinemaCon 2026 an (via IGN).

Der kommende Streifen wird von PlayStation Productions, Lyrical Animation und – besonders interessant – vom Content Creator Seán McLoughlin alias "Jacksepticeye" produziert.

Letzterer ist mit 31 Millionen Abonnent*innen einer der größten Gaming-YouTuber überhaupt und hat dank seiner Let's Plays von Elden Ring, Dark Souls und Bloodborne definitiv Ahnung von der Materie. Der YouTuber hat mittlerweile selbst ein Video über seine Beteiligung am Film hochgeladen und bezeichnet das Projekt "als Traum-Projekt, an dem er schon immer arbeiten wollte":

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Es wird wohl blutig: Ebenfalls spannend ist, dass der Film in den USA ein R-Rating bekommen soll. In Deutschland entspricht das einer FSK 16- oder 18-Einstufung.

Ein Film erhält ein "R-Rating", wenn er starke explizite Gewalt, viele Kraftausdrücke oder andere erwachsenere Themen enthält. Heißt im Klartext: Wie auch bei der blutigen Spielvorlage wird's sehr düster und blutig. Und mit der Entscheidung, einen Animationsfilm zu machen, dürfte Sony hier maximale kreative Freiheit haben.

Bloodborne-Film - Release: Wann erscheint der Animationsstreifen?

Konkretes Startdatum: tba.

Die Frage nach einem Release- bzw. Startdatum des Bloodborne-Animations-Films lässt sich bislang noch nicht beantworten. Sony hat weder einen konkreten Termin noch einen Release-Zeitraum kommuniziert. Sollten hierzu Infos veröffentlicht werden, werden wir diesen Artikel entsprechend updaten.

Da der Streifen aber erst angekündigt wurde und noch ganz am Anfang der Produktion steckt, rechnen wir damit, dass wir uns noch ein Weilchen gedulden müssen. Vor 2027 ist unserer Vermutung nach nicht damit zu rechnen.

Auf der zweiten Seite geht's weiter mit dem Setting und der möglichen Story des Films.