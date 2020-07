Everwild sieht aus wie das perfekte Spiel für Zelda Breath of the Wild-Fans

Es sind nicht immer die großen Grafik-Bomben, die uns aus den Socken hauen. Everwild, das neue Spiel von Rare, ist vielleicht nicht der technisch aufwendigste Titel, legt aber von seinem wunderschönen Arstyle, der sofort an Zelda: Breath of the Wild erinnert und Erinnerungen an die Open World von Hyrule hervorruft.

Währen des Xbox Series X-Events wurde ein neuer Trailer zu Everwild präsentiert, den ihr euch hier anschauen könnt:

Was wir über Everwild für Xbox wissen

Genre: Action-Adventure, Open World-Spiel

Action-Adventure, Open World-Spiel Plattformen: Xbox One, PC

Xbox One, PC Release: noch nicht bekannt

Wie Zelda Breath of the Wild erwartet uns mit Everwild ein Open World-Action-Adventure, das uns durch malerische Gegenden schickt. Beschrieben als Spielwelt, die sowohl "naturhaft" als auch "magisch" wirken soll, scheint Everwild vor allem auf Originalität zu setzen: Im Trailer sehen wir, wie die drei Held*innen durch ein Gebirge sowie dichte Wälder reisen und dort auf Fantasy-Wesen stoßen.

Viel mehr Infos sind aber noch nicht zu Everwild bekannt, weder kennen wir Gameplay-Details, noch wissen wir, wann genau denn das neue Spiel der Sea of Thieves-Macher*innen erscheint.

Erste Screenshots könnt ihr euch in unserer Galerie anschauen:

Everwild - Screenshots zum neuen Adventure der Sea-of-Thieves-Macher ansehen

Was sagt ihr zu Everwild? Freut ihr euch?